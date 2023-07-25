بوتين يخاطب المصريين ويتهم شركات أمريكية وأوروبية بالتكسب من صفقة الحبوب

اتهم الرئيس الروسي بمقال نشر في صحيفة مصرية الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة بالتكسب من الصفقة بعد أن قامت بتصدير الحبوب من أوكرانيا وإعادة بيعها للدول الأخرى بأسعار عالية لتحقق أرباحا طائلة.

وفي مقال بوتين في صحيفة “الأهرام” في الصفحة الثالثة عشرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعنوان “روسيا وإفريقيا.. تضافر الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل ناجح” ، تطرّق بوتين إلى صفقة الحبوب قائلا: “ربما سمع الكثيرون عما يسمى بـ «صفقة الحبوب»، والتى كانت تهدف فى الأصل إلى ضمان الأمن الغذائى العالمى، والحد من خطر الجوع ومساعدة أفقر البلدان فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. فى الواقع هذا هو السبب فى أن روسيا تعهدت بالالتزام فى تقديم المساعدة وتنفيذ هذه الصفقة. ومع ذلك فإن هذه «الصفقة»، التى تم إظهارها من قبل الغرب على أنها تعبير عن اهتمامه ورعايته بالدول الإفريقية، تم استخدامها فى الواقع وبلا خجل فقط من أجل إثراء الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة التى قامت بتصدير الحبوب من أوكرانيا وإعادة بيعها للدول الأخرى.”

وتابع قائلًا: “لكم أن تحكموا بأنفسكم. على مدى عام تقريبًا – تم تصدير فى إطار الصفقة – ما مجموعه 32.8 مليون طن من هذه المواد من أوكرانيا، حيث ذهب أكثر من 70% منها إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى. فى حين أن نصيب بعض الدول مثل إثيوبيا والسودان والصومال وكذلك اليمن وأفغانستان، كان أقل من 3% من الحجم الإجمالى، بعبارة أخرى أقل من مليون طن.”.

وخلص إلى أنه فى ضوء كل هذه الحقائق لم يعد هناك جدوى من استمرار «صفقة الحبوب» التى لا تحقق هدفها الإنسانى، لافتا إلى أن روسيا اعترضت على مسألة الموافقة على تمديد إضافى لـ»الصفقة» واعتبارًا من 18 يوليو تم تعليق تنفيذ الصفقة. وأكّد بوتين أن روسيا قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية، سواء على أساس تجارى أو على أساس مجانى، خاصة مع توقع حصاد كبير هذا العام. وأضاف: “أيّاً كان الأمر فعلى الرغم من العقوبات ستواصل روسيا العمل بكل ما فى وسعها لتنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة إلى إفريقيا. نحن نقدر تقديراً عالياً وسنواصل تطوير جميع القطاعات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية مع إفريقيا بشكل ديناميكى سواء كان ذلك مع الدول كل على حدة، أو مع منظمات التكامل الإقليمى، وبالطبع مع الاتحاد الإفريقي”. واختتم مؤكدا أن روسيا تعلق أهمية كبيرة على القمة الثانية القادمة بين روسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أنه بناءً على نتائجها من المخطط اعتماد بيان شامل، وعدد من البيانات المشتركة، والموافقة على خطة عمل منتدى الشراكة روسيا ــ إفريقيا للفترة حتى عام 2026، لافتا إلى أنه يجرى إعداد حزمة مهمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الحكومية الدولية والمشتركة بين الوزارات والمؤسسات للتوقيع عليها، سواء مع الدول كل على حدة ومع المنظمات الإقليمية فى القارة السمراء. وأنهى مبديا تطلّعه إلى عقد اجتماعات مع قادة الدول الإفريقية فى مدينة سانت بطرسبورج، وإلى حوار بناء ومثمر، مؤكدا أنه على يقين من أن قرارات القمة والمنتدى، وكذلك العمل المشترك والمتعدد الأوجه، ستعمل على زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الإفريقية لصالح بلداننا وشعوبنا.