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بوتين يؤكد تراجع مدفوعات روسيا من الدولار لـ13 % في مقابلة مع الصحافي تاكر كارلسون

بوتين يؤكد في مقابلة مع صحافي أمريكي أن حصة الدولار في مدفوعات التجارة الخارجية لروسيا انخفضت إلى 13%، وارتفع اليوان إلى 34%.

فريق التحرير by فريق التحرير
بوتين

نشر الكرملين، نص المقابلة الصحفية التي تحدث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون ونشرت اليوم الجمعة عن الحرب والسلام في أوكرانيا ومخاطر التقدم في علم الوراثة والذكاء الاصطناعي والمخاوف من نشوب حرب عالمية ولفت فيها إلى أن حصة الدولار في مدفوعات التجارة الخارجية لروسيا انخفضت إلى 13%، وارتفع اليوان إلى 34%.

ووفقا لبوتين، فإن تقييد المدفوعات وتجميد ممتلكات الدول بالدولار فيما يتعلق ببعض الدول أصبح رسالة تهديد للعالم أجمع.

وقال الرئيس إن احتياطيات الدولار تتضاءل حتى بين حلفاء الولايات المتحدة، والجميع يبحث عن فرصة لحماية أنفسهم. ووصف بوتين القرار الأمريكي بالحد من مدفوعات الدولار لروسيا بأنه “محض هراء” ويعتقد أنهم بذلك وجهوا ضربة لاقتصادهم.

دامت المقابلة ساعتين و6 دقائق، أجاب خلالها الزعيم الروسي على نحو 60 سؤالا، وأبرز ما جاء فيها قول بوتين إن القيادة الأوكرانية رفضت التفاوض مع روسيا بناء على تعليمات من واشنطن، ويجب على السلطات الأمريكية تصحيح هذا الخطأ بنفسها. واضاف أن الناتو يريد التفاوض مع روسيا، لكنه لا يعرف ولا يستطيع أن يفهم كيف.

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