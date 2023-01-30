“بوتين هددني بصاروخ”، رئيس وزراء بريطانيا السابق جونسون

يزعم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الذي أجبر على الاستقالة بسبب تخبط إدارته، في وثائقي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “هدده بشكل من الأشكال” قبل غزو أوكرانيا قائلا له “بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط”.

في الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء والذي تبث “بي بي سي” أولى حلقاته مساء الاثنين، يروي جونسون مكالمته “الطويلة جدا” و”غير العادية” مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية شباط/فبراير الماضي.

في ذلك الوقت، واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي غزو جارته، رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية. ويقول جونسون إنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.

ويتجاهل بوريس جونسون حقيقة “تشجيع” الرئيس الأمريكي جو بايدن لروسيا على توغل بسيط في أوكرانيا لحماية الناطقين بالروسيةمما دفع بالرئيس الاوكراني لنشر عتاب غير مباشر ضد ذلك التصريح.

We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this as the President of a great power ?? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2022

ويروي جونسون “لقد قال (بوتين): بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب (…) ماذا تقصد بـ : أي وقت قريب؟.

فأجابه رئيس الوزراء البريطاني السابق “حسنا، لن تنضم إلى الناتو في مستقبل قريب. أنت تعلم ذلك جيدا”.

وتابع جونسون “في وقت من الأوقات، هددني نوعا ما وقال لي: “بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة، أو شيئا من هذا القبيل”.

ويروي الوثائقي الانقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب في السنوات التي سبقت غزو أوكرانيا.

في هذا الوثائقي أيضا، يروي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كيف كان يشعر بالغضب من موقف الغربيين في ذلك الوقت، ويقول “إذا كنتم تعلمون أن روسيا ستغزو أوكرانيا غدا، فلماذا لا تعطوني شيئا يمكنني إيقافها به اليوم؟ أو إذا كنتم لا تستطيعون إعطائي إياه، فأوقفوها إذا بأنفسكم”.

وبعد فشل بوريس الذريع في إدارة حكومته خلال فترة توليه، ويحاول جاهدا إرضاء صقور حزبه بالتركيز على أوكرانيا والتصعيد ضد روسيا.