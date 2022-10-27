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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

بوتين : محمد بن سلمان يستحق الإحترام وندعم انضمام السعودية إلى البريكس

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء يستحق الاحترام وإن روسيا عازمة على تعزيز العلاقات مع المملكة.

وانتقدت الولايات المتحدة تحالف أوبك+ النفطي لقرارها خفض إنتاج النفط، في خطوة يُنظر إليها على أنها دفعة لمحاولات روسيا حماية اقتصادها في مواجهة العقوبات الغربية.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى “فالداي”: ” ندعم انضمام السعودية إلى منظمة البريكس، لكن هذا يتطلب إجماع جميع دول البريكس. لقد حددنا مؤخرا مكانة السعودية في منظمة شنغهاي للتعاون. وسنطور العلاقات مع هذا البلد على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف”.

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