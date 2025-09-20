بوتين قد يزور الولايات المتحدة الأمريكية لحضور كأس العالم 2026

تشير تقارير دبلوماسية إلى إمكانية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة العام المقبل لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد التلميحات التي أدلى بها السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، الذي أكد أن موسكو تدرس بجدية دعوة تلقاها بوتين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تأتي هذه الأنباء في أعقاب القمة غير المسبوقة التي جمعت بين ترامب وبوتين في ألاسكا، والتي وصفت بأنها محاولة لكسر الجليد في العلاقات المتوترة بين البلدين. وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي الشهر الماضي أن بوتين يرغب بشدة في حضور كأس العالم. ومن غير الواضح ما إذا كان بوتين قد عبّر عن ذلك بشكل مباشر خلال قمة ألاسكا في 15 أغسطس. وقال الرئيس الأمريكي، وهو يعرض صورة له مع بوتين من القمة السابقة: “هذا رجل يُدعى فلاديمير بوتين، وأعتقد أنه سيحضر، وهذا يتوقف على ما سيحدث. قد يحضر وقد لا يحضر”. ويبدو أن ترامب يلمح لإمكانية التوصل إلى تسوية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأن هذه العلاقة الشخصية بين الزعيمين قد تفتح أبوابًا جديدة للتعاون، وإن كان ذلك من خلال قنوات غير تقليدية. ووفقًا لتصريحات كيلين، فإن هناك نقاشات جارية حول تنظيم فعاليات رياضية رمزية بين البلدين، على غرار مباراة هوكي جليد مقترحة، ومباراة كرة قدم يجري العمل على تنظيمها حاليًا. وعندما تم الضغط عليه، أكد السفير أن المقصود هو بطولة كأس العالم 2026 التي ستُقام في أمريكا الشمالية. و ستُقام بطولة كأس العالم القادمة لأول مرة في ثلاث دول مختلفة، حيث ستستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مبارياتها، بينما سيستضيف ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، المباراة النهائية. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن ست عشرة مدينة مضيفة، هي: سياتل، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، فانكوفر، غوادالاخارا، كانساس سيتي، دالاس، هيوستن، أتلانتا، مونتيري، مكسيكو سيتي، تورنتو، بوسطن، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، وميامي. وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في في 19 يوليو 2026 في ملعب ميتلايف في نيويورك/نيوجيرسي، يبدو أن الكرملين حريص على إبقاء الباب مفتوحًا لهذه الزيارة، لربط السياسة بالرياضة في محاولة لتعزيز نفوذ روسيا على الساحة الدولية. وفي الوقت الذي تشتد فيه التوترات السياسية، تظل كرة القدم، والرياضة عمومًا، وسيلة غير تقليدية للدبلوماسية بين الخصوم.

