بوتين: إحراق القرآن يعتبر جريمة في روسيا

استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، حادثة إحراق نسخة من القرآن في السويد مؤكداً أن “عدم احترام القرآن جريمة” يعاقب عليها القانون الروسي.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بإمام مسجد في مدينة دربند جنوب روسيا الذي أهدى بوتين نسخة من القرآن الكريم، عقب قيام المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، في وقت سابق، بتمزيق نسخة من القرآن وحرقها قرب مسجد ستوكهولم المركزي بعد أن منحت الشرطة السويدية تصريحاً بذلك إثر قرار قضائي.

وقال بوتين إن “بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين إخوتنا، وهذا يقوي وحدة شعبنا المتعدد الجنسيات والمتنوع في الطوائف، ولكنه شعب موحد”.

بوتين

وأضاف “هذا (المصحف) مقدس عند المسلمين، ومقدس عند الآخرين أيضاً. نعلم أن بعض البلدان الأخرى يتصرفون بصورة مختلفة، ومنهم من لا يحترم المشاعر الدينية للناس ويقولون إنها ليست جريمة”.

وأوضح أن “هذا (عدم احترام القرآن) يعتبر جريمة في بلدنا، وبحسب الدستور والمادة 282 من قانون العقوبات فإنها جريمة، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية”.

وشكر بوتين إمام المسجد على الهدية، وقال إنه “سيجد للمصحف مكاناً مناسباً في الكرملين”.

وواقعة حرق القرآن ليست الأولى بالسويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/ كانون الثاني 2023 أحرق زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي راسموس بالودان نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم بحماية من الشرطة، ما أثار احتجاجات عديدة حول العالم بالإضافة إلى دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.

إدانات واسعة لإحراق القرآن في السويد

أدان الأزهر في مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية سماح السلطات في السويد بإحراق نسخة من القرآن، أمس الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.

ووصف بيان للأزهر الشريف سماح السلطات السويدية لمن وصفهم بـ “المتطرفين” بحرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين بأنه “دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن”، ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات السويدية بعد تكرار ما وصفه بـ “الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف”.

المغرب تستدعي سفيره

استدعى المغرب القائم بأعمال السويد في الرباط، رداً على سماح الحكومة السويدية بتنظيم مظاهرة أحرقت خلالها نسخة من المصحف. كما استدعت الرباط سفيرها في السويد للتشاور لأجل غير مسمى.

مصر

عبرت مصر من خلال وزارة الخارجية عن “بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية”.

السعودية تدين

نشرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أدانت فيه هذه الواقعة، وقالت “إن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك pic.twitter.com/NtdRevqSoN — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) June 28, 2023

تنديد أردني

نددت وزارة الخارجية الأردنية بإحراق نسخة من المصحف في السويد، واعتبرته “عملاً تحريضياً وعنصرياً مرفوضاً”، و”مظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان”.

تركيا تستدعي السفير السويدي

استدعت تركيا السفير السويدي لدى أنقرة احتجاجاً على هذه الخطوة التي وصفتها بأنها “جريمة كراهية ضد القرآن”.

وغرد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على تويتر منددا بحرق نسخة من المصحف قائلا: “أندد بالاحتجاج الدنيء في السويد ضد كتابنا المقدس في أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

واستنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هذه الواقعة، وقال خلال زيارته مسجداً في مدينة دربند الأربعاء “إن بطريرك روسيا يؤكد لنا دائما أن المسلمين إخوتنا”، وظهر الرئيس الروسي وهو يمسك بيده نسخة من القرآن أهديت إليه أثناء تلك الزيارة.

ماذا حدث؟

كان أحد المتظاهرين قد أضرم النار في نسخة من المصحف في احتجاج صغير خارج مسجد ستوكهولم الكبير، أمس الأربعاء، تزامناً مع بدء عيد الأضحى، في العاصمة السويدية.

وسمحت الشرطة بإقامة الاحتجاج بعد أن قضت المحاكم بخطأ الشرطة في منع التجمعات التي يطلب تنظيمها في الفترة الأخيرة وكان يخطط فيها لإحراق المصحف.

وقالت الشرطة إن طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق المصحف “لا تبرر، بموجب القوانين الحالية، رفض الطلب”.

وقالت المحاكم في حكمها إن المخاوف الأمنية المصاحبة لهذه الاحتجاجات لا تطغى على الحق الدستوري في التجمع والتظاهر بحرية.

ونظم في الوقت نفسه احتجاج صغير مضاد في المكان الذي يقع بالقرب من المسجد الرئيسي في العاصمة السويدية.

وأدت هذه المشكلة إلى تعقيد طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي مازالت تركيا تمنع قبوله.

وكان ناشط يميني متطرف قد أحرق في يناير/كانون الثاني، نسخة من المصحف خارج السفارة التركية، وأغضب هذا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لماذا وافقت الشرطة السويدية على حرق القرآن؟

جاء قرار الشرطة بالموافقة بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية قراراً للشرطة برفض منح تصاريح لمظاهرتين في ستوكهولم كان سيحرق المصحف خلالهما.

وأشارت الشرطة، حينذاك، إلى وجود مخاوف أمنية، بعدما أدى إحراق المصحف خارج مقر السفارة التركية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى خروج مظاهرات استمرت أسابيع، ورافقتها دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية، وعطلت في الوقت ذاته مساعي السويد إلى الناتو.

وأكدت الشرطة أن مظاهرة يناير/كانون الثاني جعلت السويد “هدفاً يحظى بأولوية للهجمات”.

واحتجت تركيا على وجه الخصوص على سماح الشرطة بخروج مظاهرة يناير/كانون الثاني، علماً بأن أنقرة عرقلت مساعي السويد للانضمام إلى الناتو بسبب تقاعس ستوكهولم عن تنفيذ حملة أمنية لمواجهة مجموعات كردية تعدها أنقرة “إرهابية”.

وكانت الشرطة قد رفضت بعد ذلك طلبين لتنظيم مظاهرات تتضمن إحراق المصحف، واحدة طلب تنظيمها شخص والثانية من منظمة، خارج السفارتين التركية والعراقية في ستوكهولم في فبراير/شباط الماضي.

ورأت محكمة الاستئناف في منتصف يونيو/حزيران الجاري أن الشرطة أخطأت بحظر المظاهرتين، قائلة إن “مشاكل الأمن والنظام” التي تحدثت عنها الشرطة “غير مرتبطة بشكل واضح بالحدث المخطط له أو مكانه”.