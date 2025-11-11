بوتيك تشارك في تورايز 2025 لتعزيز مستقبل السياحة والضيافة في المملكة

تشارك مجموعة بوتيك شركة الضيافة المملوكة بالكامل لـ صندوق الاستثمارات العامةـ في معرض تواريز TOURISE 2025 الذي انطلق اليوم، وتعكف المجموعة على تعزيز مستقبل السياحة والضيافة في المملكة. ويجمع معرض تواريز TOURISE، المنصة العالمية الرائدة، نخبة من قادة قطاع السياحة والضيافة والمستثمرين والمبتكرين من حول العالم، بهدف دفع مسيرة تطوير مستقبل السفر والضيافة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتعكس مشاركة مجموعة بوتيك التزامها الراسخ بدعم النمو المتسارع لقطاع السياحة في المملكة، من خلال ترميم وتحويل أبرز القصور التاريخية والثقافية في المملكة إلى وجهات ضيافة فاخرة تعيد تعريف مفهوم الضيافة السعودية عبر المزج بين المعايير العالمية والتجارب الثقافية الأصيلة. وفي هذا السياق، صرّح كريستوف ماريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوتيك، قائلاً: “نفخر بمساهمتنا في التحول السياحي الذي تشهده المملكة من خلال ابتكار نموذج جديد للضيافة السعودية يحتفي بالإرث والأصالة. ويُعد معرض TOURISE منصة مثالية لاستعراض ما تعمل عليه مجموعة بوتيك من مشاريع مستقبلية، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركائنا في قطاع السياحة العالمي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.” ومن خلال محفظتها الفريدة، تواصل مجموعة بوتيك دورها المحوري في دعم منظومة السياحة الوطنية عبر توفير فرص وظيفية للمواهب السعودية، وتنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز جاذبية المملكة عالميًا كوجهة رائدة للزوار الباحثين عن تجارب فاخرة وغنية بالجذور الثقافية. ويُنظم معرض TOURISE 2025 من قبل وزارة السياحة خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من قادة صناعة السياحة حول العالم، لصياغة مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا لقطاع السفر والضيافة.

