بن غاطي تفتتح أول مقر رئيسي في لندن

افتتحت شركة بن غاطي، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول مقر رئيسي دولي لها في المملكة المتحدة تحت اسم “بن غاطي لندن بوتيك”، في موقع استثنائي على شارع برومبتون الشهير في قلب العاصمة البريطانية لندن. وقد شهدت المدينة حفل تدشين رسمي مميز، حضره نخبة من المستثمرين الدوليين، والشركاء الاستراتيجيين، والخبراء العقاريين، ليُشكّل هذا الحدث محطة مفصلية في مسيرة الشركة نحو التوسع الدولي، وترسيخ مكانتها في أبرز الأسواق العقارية العالمية بحسب بيان الشركة. يأتي افتتاح “بن غاطي لندن بوتيك” كخطوة استراتيجية تجسّد التزام الشركة بإيصال فرصها العقارية النوعية في دبي إلى جمهور المستثمرين حول العالم. فقد تم تصميم المقر ليكون مركزًا استثماريًا متكاملًا يوفّر تجربة مخصصة للمستثمر الدولي، تشمل استشارات احترافية، عروض تفاعلية للمشاريع، وخدمات بيع مدعومة بفريق متخصص من خبراء القطاع. في الوقت نفسه، يرسّخ هذا الحضور المؤسسي في العاصمة البريطانية موقع بن غاطي كحلقة وصل مباشرة بين سوق العقارات في دبي والمستثمرين في أوروبا والعالم.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة: “يُشكّل افتتاح مكتبنا في لندن محطة استراتيجية مهمة ضمن رؤيتنا للتوسع الدولي. نحن في بن غاطي نؤمن بأن الاستثمار العقاري النوعي يجب أن يكون متاحًا وقريبًا من المستثمر، أينما كان، ومن خلال هذا المكتب نتيح الوصول إلى مشاريعنا الرائدة في دبي عبر بوابة عالمية رفيعة المستوى.” ويمثّل مكتب بن غاطي الجديد في لندن امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية الانتشار الدولي التي تبنّتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت بتعزيز حضورها المؤسسي في عدد من أهم المحاور الاستثمارية على مستوى العالم، ما ساهم في بناء شبكة علاقات استثمارية واسعة، وتوسيع قاعدة عملاء الشركة على المستوى الدولي، كما يترجم التزام الشركة ببناء منظومة استثمارية عالمية المعايير، تتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص عقارية حقيقية في دبي، ضمن بيئة احترافية، تواكب المعايير العالمية وتُراعي خصوصية كل سوق.

هذا وطوّرت شركة بن غاطي محفظة مشروعات ضخمة تضم أكثر من ثمانين مشروعًا في إمارة دبي، بقيمة إجمالية تتجاوز خمسين مليار درهم إماراتي، مع تسليم ما يزيد عن أحد عشر ألف وحدة سكنية حتى اليوم، وقد أبرمت الشركة تحالفات استراتيجية مع نخبة من العلامات العالمية الفاخرة، ما أثمر عن إطلاق مشاريع سكنية رائدة تحمل توقيع هذه الأسماء، من أبرزها: بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي، ومرسيدس بنز بليسز من بن غاطي، وبرج بن غاطي جاكوب آند كو، الذي يُعد أعلى برج سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في العالم.