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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

بن داود تعلن إنجاز إجراءات استحواذ شركة تابعة على 62% من التطبيقات الدولية التجارية

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أعلنت شركة بن داود القابضة في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن الانتهاء من الإجراءات النظامية لاستحواذ الشركة التابعة (شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات)، على 62% من حصص شركة التطبيقات الدولية التجارية.

وذكرت الشركة أنه تم سداد المقابل المالي كما تم الاتفاق عليه في ملحق اتفاقية البيع والشراء المعدّل. وأشارت إلى أن الأثر المالي لصفقة الاستحواذ سيظهر في النتائج المالية للعام المالي 2022.

وأكدت استمرار المؤسس والشريك ماجد محمد الطحان في دوره كرئيس تنفيذي لشركة التطبيقات الدولية التجارية، والمشاركة بشكل فاعل في دعم مسيرة نمو وربحية الشركة.

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