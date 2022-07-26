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بن داود القابضة تستحوذ على 62% من التطبيقات الدولية التجارية

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شركة بن داود القابضة تواصل التوسع
شركة بن داود القابضة تواصل التوسع

أعلنت شركة “بن داود القابضة” عن استحواذ شركتها التابعة “شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات”، على 62% من حصص شركة التطبيقات الدولية التجارية وذلك بتاريخ 25 تموز/يوليو 2022.

وأوضحت الشركة، في إفصاح على “تداول السعودية” اليوم، أنه تم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الحصص وتوثيق عقد التأسيس المعدل لدى كاتب العدل. وأوضحت الشركة أنه سيتم سداد المقابل المالي، كما تم الاتفاق عليه في ملحق اتفاقية البيع والشراء المعدَل.

وأضافت أن المؤسس والشريك ماجد محمد الطحان سيستمر في دوره رئيساً تنفيذياً لشركة التطبيقات الدولية التجارية والمشاركة بشكل فاعل في دعم مسيرة نمو وربحية الشركة.

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