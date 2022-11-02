بنيامين نتنياهو يلمح لفوز كبير وعودته لرئاسة الحكومة

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو للعودة إلى السلطة قائلا لقد حققنا فوزا كبيرا، فيما أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع يوم الثلاثاء أن كتلته اليمينية تتجه نحو تحقيق أغلبية ضئيلة بفضل النتائج الطيبة التي حققها حلفاؤه من اليمين المتطرف بحسب رويترز.

ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجراها التلفزيون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاء في السلطة، والذي يُحاكم حاليا بتهم فساد لكنه ينفيها، يستعد للفوز بعدد 61 أو 62 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وقال نتنياهو (73 عاما) في مقطع فيديو بثته قناة كان 11 التلفزيونية الرسمية الإسرائيلية “إنها بداية جيدة”، لكنه أضاف أن استطلاعات الرأي ليست العدد الحقيقي.

وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية إلا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، واندلعت الخلافات على الفور مع تحذير حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو من محاولات محتملة لتزوير النتائج.

وأثارت خامس انتخابات إسرائيلية في أقل من أربع سنوات سخط العديد من الناخبين، ولكن تم تسجيل أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1999.

ويستعد إيتمار بن غفير وقائمته المتشددة (الصهيونية الدينية) لأن تكون ثالث أكبر حزب في البرلمان بعد صعودها في الآونة الأخيرة في الحياة السياسية.

وانتهت فترة نتنياهو القياسية في رئاسة الوزراء والتي بلغت 12 عاما في يونيو حزيران 2021 عندما نجح يائير لابيد المنتمي إلى تيار الوسط وشريكه نفتالي بينيت في تشكيل تحالف تضمن حزبا عربيا للمرة الأولى.

وتصدر ملفا الأمن وارتفاع الأسعار قائمة مخاوف الناخبين في حملة انتخابية بدأت بعدما تسببت الانشقاقات في انهيار ائتلاف رئيس الوزراء لابيد غير التقليدي الذي ضم أحزابا من اليمين والوسط، وحزبا عربيا للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن يحصل حزب لابيد على 54-55 مقعدا، مما يجعله ثاني أكبر حزب في البرلمان وفقا للاستطلاعات.

وبنى لابيد حملته الانتخابية على الاقتصاد والإنجازات الدبلوماسية التي تحققت مع دول من بينها تركيا ولبنان. لكن ذلك لم يكن كافيا لإيقاف تقدم اليمين.

إلا أن الحملة الانتخابية طغت عليها الشخصية المؤثرة لنتنياهو، الذي فاقمت معاركه القانونية حالة الجمود التي تعرقل النظام السياسي الإسرائيلي منذ أن وُجهت له اتهامات بالرشوة والتزوير وخيانة الأمانة في 2019.