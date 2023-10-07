بنوك مصرية توقف استخدام بطاقاتها دوليا.. ما السبب؟

أوقفت بنوك مصرية استخدام بطاقات الخصم المباشر في المعاملات الدولية، وذلك بعدما خفضت في وقت سابق حدود السحب بحسب نوع البطاقة.

وحسب وكالة أنباء رويترز، فإن بنكين على الأقل أوقفا استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.

وقامت بنوك أخرى، منها فروع لبنوك أجنبية، بتخفيض حد السحب اليومي لبطاقات الائتمان بالجنيه المصري، في المعاملات الدولية، بنسبة أكثر من 30% على الأقل.

وقال عدد من العملاء، أن كلا من البنك العربي الأفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، أرسلا إشعارا للعملاء، أعلنا تعليق هذه الخدمة، بحسب رويترز.

وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي هذه الخطوة قائلا إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر.

وقال مصرفي في مصر- طلب عدم ذكر اسمه- إن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل، بحسب رويترز.

وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالبا في الإمارات، للذهب، والهواتف المحمولة، وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم المباشر بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.

وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي، والسوق السوداء.

وقال المصرفي: “في بعض الأحيان يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) ويشترون بها أشياء، تجد 4 أو 5 أشخاص من نفس العائلة، يقومون بهذه العملية في نفس الوقت”.

وأضاف، أنه يرجح أن تفرض بنوكا أخرى، قيودا مماثلة الأسبوع المقبل.

بنوك مصرية تخفض حد السحب اليومي

بينما قامت بنوك أخرى، منها وحدة بنك HSBC البريطاني في مصر، بتخفيض حد السحب اليومي لبطاقات الخصم المباشر في المعاملات الدولية، من 1500 دولار إلى 1000 دولار فقط في دلالة على صعوبة الوضع فيما يخص العملة الأجنبية في السوق، وذلك حسب صحيفة الشروق المصرية.

وأكدت مصادر مصرفية، أن أغلب البنوك قامت بزيادة عمولة السحب النقدي للدولار، من خلال بطاقات الائتمان، أو بطاقات الخصم المباشر للعملاء، كما خفضت حدود السحب النقدي، والمشتريات خارج مصر عند استخدامهم حتى في البنوك الحكومية الكبرى.

وقلصت البنوك المصرية في الأشهر القليلة الماضية مقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر، والمبلغ الذي يمكنهم الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج.

ويعاني السوق من ارتفاع الضغط على الدولار خاصة إن موارد النقد الأجنبي في تراجع بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة)، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أن موارد النقد الأجنبي تهاوت، مع تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بنسبة 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي 2022 / 2023، مقابل 31.9 مليار دولار العام المالي الأسبق 2021 / 2022.

ويبدأ العام المالي في مصر، في أول يوليو من كل عام.