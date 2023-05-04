بنوك مركزية خليجية ترفع سعر الفائدة

قرر البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف البحرين المركزي ومصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 %، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.9% إلى 5.15%، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد أمس.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75% إلى 6%، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في المملكة.

وقال المركزي البحريني، فى بيان، انه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.5% إلى 5.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.5% إلى 6.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75% إلى 7%.

وأقرت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر فائدة الايداع إلى 5.5%، وسعر فائدة الإقراض إلى 6%، وسعر إعادة الشراء إلي 5.75%.