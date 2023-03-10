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Posted inأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

بنوك سعودية تمنح تمويلاً خلال يومين

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أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة الموافقة على تمويلك خلال يومي عمل لزوار ملتقى بيبان بمشاركة عدد من البنوك التجارية وهي: بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، بالتزامن مع ملتقى بيبان 23 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال المدة من 9 – 13 آذار / مارس 2023.
وتهدف المبادرة التي أطلقها “بنك المنشآت” إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوَّار الملتقى بمنتجات البنك التمويلية المختلفة، وبرامج التمويل المشترك.


وتأتي مبادرة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إطار جهوده لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إسهام المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع، وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر، أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهام المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، وممكِّنًا لتحقيق رؤية 2030.

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