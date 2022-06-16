بنوك الخليج المركزية تواكب رفع الفيدرالي الأمريكي لاسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 1994

واكبت البنوك المركزية في دول الخليج العربي إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أمس الأربعاء، لوقف استمرار معدل التضخم، في قرار غير مسبوق منذ 1994. ويأتي ذلك بعد أن أظهرت تقارير نُشرت خلال الأيام القليلة الماضية عن ارتفاع كبير في معدل التضخم دون ظهور أي مؤشرات على تراجع اندفاعه.

وواكبت البنوك المركزية في دول عديدة أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. واشار تقرير لرويترز أن معظم البنوك المركزية في دول الخليج العربي حذت حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم الأربعاء بأن رفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في حين أجرت السعودية زيادة أصغر بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤا طفيفا للتضخم في المملكة.

وتوقع البنك المركزي الأمريكي أن يتباطأ الاقتصاد وأن تزيد البطالة في الولايات المتحدة في الأشهر القادمة بعد أن قرر أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994 .

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت.

ففي المملكة العربية السعودية أعلن البنك المركزي السعودي، في بيان أنه: “تم رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 0.5 %من 1.75 إلى 2.25 %، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 0.5 %من 1.25 إلى 1.75 %.، اتساقًا مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفي الإمارات أعلن مصرف الإمارات المركزي عن رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن المصرف إنه “تقرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس”.

كما أعلن مصرف قطر المركزي، في بيان عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%

وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 75 نقطة أساس، وقال المصرف، في بيان: “على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 2.50 %”.

كما أعلن بنك الكويت المركزي في بيان عن رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، وصرح محافظ البنك باسل أحمد الهارون بأن البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.00% إلى 2.25%.