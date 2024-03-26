بنك منظمة بريكس سيقدم قروضا بقيمة 5 مليارات دولار هذا العام

يسعى بنك تنمية البريكس (NDB) إلى تقديم قروض بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2024 بحسب رويترز ، ونقلت الوكالة عن نائب رئيس بنك التنمية الجديد تشو كيانجوو يوم الثلاثاء إن البنك يهدف إلى تقديم قروض بنحو خمسة مليارات دولار هذا العام.

وقال تشو لرويترز على هامش منتدى بوآو السنوي: “خلال الوباء، تأثرت أعمالنا إلى حد ما، والآن يعود كل شيء إلى مساره الصحيح”.

ولم يوضح تشو كيف خرج البنك عن المسار الصحيح، لكنه قال إن الصين والهند تلقتا استثمارات أكثر قليلاً من البنك مقارنة بالأعضاء الآخرين.

تم تأسيس بنك التنمية الجديد، ومقره في شانغهاي، في عام 2015 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، المعروفة مجتمعة باسم دول البريكس. وقال تشو أيضًا إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو 5% هذا العام، بما يتماشى مع هدف الحكومة.

من جانب آخر، سيوفر بنك التنمية الجديد خيارات تمويل مفيدة خاصة للدول التي تواجه مصاعب في الحصول على قروض ميسرة من بنوك تسيطر عليها الدول الغربية وتمنع التمويل دون شروط، ومثلا، لا يساهم قطاع التعدين في إندونيسيا بأكثر 5٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 على الرغم من الحجم الكبير لصادرات المعادن في البلاد، وحين فرضت الحكومة حظر النيكل، زادت القيمة المضافة للمعدن من 1.1 مليار دولار أمريكي إلى 20.8 مليار دولار في عام 2021 وحده. ونتيجة لذلك تفرض المؤسسات الدولية عقبات على الدول التي تقوم بإجراءات حمائية مثل أندونيسيا ولا تتوفر قروض كافيه من تلك المؤسسات الغربية.

يذكر أن أربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين اتفقت عام 2006 على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها “بريك” (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة) وبعد أن انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، اصبح اسم التكتل مجموعة “بريكس”.

In Brazil's Pernambuco, the seventh most populous state in the country, NDB's loan of USD 202 million will finance the construction and expansion of water supply and sanitation services in 14 of the worst affected municipalities.

Read more: https://t.co/5X0XYbvOXA — New Development Bank (@NDB_int) March 22, 2024