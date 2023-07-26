سامر باطر by سامر باطر

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بنك مصري يقبل إيداعات الأموال دون إفصاح عن مصدرها وخيارات للمصريين في الخارج

سامر باطر by سامر باطر

نقلت تقارير صحفية عن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه يمكن لجميع المصريين شراء الشهادات الادخارية بالدولار، دون سؤال العميل عن كيفية الحصول على هذه الأموال، قائلًا: «لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين».

واوضح أنه هناك أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البنك الأهلي أتاح قرضا شخصيا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية في الخارج، والحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.

وأضاف أنه :” تم تجميع 3.5 مليار دولار من الشهادات الادخارية الدولارية ذات العائد الشهري 5.25% شهريا التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه ارتفعت نسبة الودائع في البنوك من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جنيه، و أنه سيتم فتح ميزة جديدة من خلال البنك الأهلي للمصريين بالخارج سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...