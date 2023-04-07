بنك كريدي سويس يكسب قضية ضد أمير سعودي حول قرض

(رويترز) – ربح بنك كريدي سويس السويسري دعوى قضائية بقيمة 41 مليون دولار ضد أحد أفراد العائلة المالكة السعودية (الامير فهد بن عبد العزيز آل سعود أصبح ملزم قانونا بدفع دين شركته (برغندي سي ليمتد)) فيما يتعلق بقرض لتمويل شراء يخت فاخر، وقالت المحكمة العليا في لندن في حكمها إن الخصم لم يقدم دفاعا مقبولا لكسب الدعوى التي رفعها البنك.

وقال القاضي روبرت برايت في حكم مكتوب إن الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود ملزم قانونا بدفع دين شركته (برجندي سي ليمتد) المستحق لكريدي سويس. وأصدر القاضي حكما لصالح كريدي سويس في جلسة استماع دون محاكمة الشهر الماضي، وهي الجلسة التي لم يحضرها الأمير وممثلو شركته (الأمير فهد وشركته برجندي) ونشر القاضي حكمه اليوم الأربعاء.

ولم يستجب بنك كريدي سويس ولا مكتب الاتصال التابع للحكومة السعودية بعد لطلبات للحصول على تعليق. ورفع كريدي سويس الدعوى القضائية على الأمير فهد وشركته برجندي في 2021 بسبب قرض قدره 48 مليون يورو (52.5 مليون دولار) لتمويل شراء اليخت الفاخر سارافسا. ويبلغ طول اليخت 82 مترا ويضم دار عرض سينمائية وصالة ألعاب رياضية وخمسة طوابق للضيوف. وعرضته شركة بورجيس للوساطة للبيع مقابل 65 مليون يورو في أكتوبر تشرين الأول 2022 وهو ما يقل عشرة ملايين يورو عن السعر المطلوب فيه في السابق. وقال متحدث باسم شركة بورجيس لرويترز إن اليخت جرى سحبه من السوق الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات من موقع فيسيل-فايندر لتتبع السفن فقد وصل اليخت سارافسا لميناء فاليتا في مالطا في الأول من أبريل نيسان. وفي سبتمبر أيلول 2021، طالب كريدي سويس شركة برجندي بدفع الدين كاملا بسبب ما قال إنها مخالفات لاتفاق القرض، ودعا وقتها الأمير فهد لتسوية الدين بموجب ضمان شخصي لالتزامات شركته. وقال القاضي برايت في حيثيات الحكم إن الأمير فهد وشركة برجندي أقرا بأن 13500 يورو فقط من الفوائد تم دفعها لكريدي سويس، لكنهما نفيا أن يكون هناك أي متأخرات في مستحقات الفائدة أو ارتكاب أي مخالفات لبنود اتفاق القرض. لكنه أضاف أن الأمير فهد وشركته برجندي “ليس لديهما أي احتمال حقيقي لوجود دفاع ناجح في مواجهة مطالبات” كريدي سويس.