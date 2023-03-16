أجرت كريدي سويس غروب ترتيباً لاقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، وعرضت إعادة شراء ديون، في محاولةٍ لعكس اتجاه هبوط ثقة السوق بسهم البنك السويسري.

البنك المتعثر سيقترض عبر آلية تسهيلات السيولة، ويقدّم عرض مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك من الديون المقوّمة بالدولار واليورو، وفقاً لبيان.

هذه التحركات غير المسبوقة من قِبل بنك سويسري كبير منذ الأزمة المالية لعام 2008، هي الأكبر حتى الآن لدعم الميزانية المالية لـ كريدي سويس .

تراجعت أسهم “كريدي سويس” بنسبة تصل إلى 31% يوم الأربعاء في تعاملات بورصة زيورخ، وانخفضت سنداته إلى مستويات تشير إلى ضائقة مالية عميقة، مع استمرار الشكوك حول البنك الذي يعاني من فضائح، بالتزامن مع عمليات بيع عالمية لأسهم البنوك.

وفي وقت سابق تراجعت أسهم بنك كريدي سويس بأكثر من 25% في يوم الأربعاء وسجلت مستوى قياسياً منخفضاً جديداً ، مما يعكس المخاوف المتزايدة من انتقال المشكلات التي ضربت البنوك الأمريكية الإقليمية عبر المحيط الأطلسي، كما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”.