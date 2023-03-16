ارتفعت أسهم بنك كريدي سويس بحوالي 35٪ في تداولات قبيل افتتاح السوق اليوم الخميس وسط ارتياح في الأسواق لتلقيه حزمة دعم في حين ارتفعت قيمة سندات البنك بعد حصوله على 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين بحسب رويترز.

ووصف رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السعودي ، عمار الخضيري ، اضطرابات الأسواق الأخيرة في أعقاب هبوط أسهم بنك كريدي سويس بأنها ذعر غير مبرر وأضاف أن التداعيات الأخيرة لانهيار بنك سيليكون فالي كانت مختلفة عن الأزمة المالية لعام 2008. وقال في حوار مع قناة سي إن بي سي أنه يعتقد أن الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة قطعت أي احتمالات لانتشار تداعيات بنك سيليكون فالي إلى بنوك أخرى.