السجن 3 سنوات لقاتل رئيس بنك قطر الوطني

أشارت بي بي سي إلى صدور حكم بالسجن 3 سنوات من محكمة بريطانية على فني كهرباء بتهمة مهاجمة وقتل بول ماسون رئيس بنك قطر الوطني في لندن بعد خروجه من نادي آيفي في ويست إند بلندن. وقضت محكمة أول بيلي بالسُجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر ضد ستيف ألان بعد إدانته بالقتل غير العمد

وتعرض رئيس بنك قطر الوطني في لندن بول ماسون وكان عمره 52 عامًا ، لوابل من اللكمات ألحقت به بإصابات خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة في ديسمبر 2020، وتوفي بعد ستة أشهر في يونيو 2021.

ويعود سبب الواقعة إلى كون ستيفن آلان مخمورا وظن بالخطأ ، أن ماسون قد سرق هاتفه المحمول.

ونشرت الشرطة لقطات للواقعة وتتضمن مشاهدة صادمة للهجوم العنيف.

رئيس فرع بنك قطر الوطني “ماسون” كان يقضي وقتاً في مطعم “نادي إيفي” ويرتاده فقط أصحاب العضوية الحصرية ، ولدى خروجه وقيامه بإجراء مكالمة في الشارع قام المتهم بمحاولة أخذ هاتفه ولم ابتعد قام آلان بلكمه مرات عديدة بعنف ارتطم رأسه بالأرض، وبعد نقله للمستشفى تبين أنه دخل في غيبوبة توفي بعدها بأشهر وهو في المستشفى.

Words can’t describe how deeply saddened I am by the tragic loss of my good friend Paul Mason, QNB general manger in the U.K. Paul was a kind and humble man. My deepest condolences to Paul’s family and friends. pic.twitter.com/10lLI7Q63P — Yousef Al-Khater (@Amb_AlKhater) June 7, 2021