بنك عجمان يزيح الستار عن المستقبل المصرفي الرقمي في جيتكس جلوبال 2025

شهد اليوم، بانطلاق فعاليات جيتكس جلوبال 2024، تسجيل بصمة أولى استثنائية لبنك إماراتي يسعى لإعادة تعريف التجربة المصرفية: بنك عجمان. ففي خضم أجواء الافتتاح الحالية، والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار في التحول الرقمي، يقف بنك عجمان في طليعة هذا التوجه، مُعلناً عن مجموعة من المنتجات والخدمات الرائدة التي تعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الكفاءة وخدمة العملاء. والتقى محرر أريبيان بزنس اليوم بالرئيس التنفيذي لبنك عجمان، مصطفى الخلفاوي لاستكشاف خريطة الطريق الرقمية للبنك وكشف النقاب عن إطلاق تطبيق مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي، واستراتيجية تحول جذري لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خطط مستقبلية طموحة تشمل شراكات عالمية مع عمالقة التكنولوجيا. فما هي أبرز الابتكارات التي يقدمها بنك عجمان لزوار جيتكس؟ وكيف سيعيد تشكيل المشهد المصرفي؟

أوضح الخلفاوي أن التطبيق الجديد يشكل قفزة نوعية في المجال المصرفي، بوصفه أول تطبيق في المنطقة يرتكز بصورة أساسية على تقنيات الذكاء الاصطناعي ليكون المساعد المصرفي الأبرز للعملاء. هذا المساعد الافتراضي صُمم لإدارة الخدمات والمعاملات اليومية بكفاءة، مانحاً العملاء تجربة مرنة خالية من عناء زيارة الفروع، في تجسيد لرؤية البنك نحو مفهوم “المصرفية بلا حدود” المبني على السرعة والابتكار ودقة تحليل البيانات وتقديم الحلول الفورية. في المعرض الذي انطلقت فعالياته اليوم، عرض بنك عجمان المرحلة الثانية من استراتيجيته للتحول الرقمي، التي تمثل جوهر رؤيته طويلة المدى في تطوير كل ما يتعلق بأنظمة المعلومات والتكنولوجيا والتطبيقات المصرفية. وأوضح الخلفاوي أن هذه الاستراتيجية تضع التحول الرقمي في قلب عمل البنك، وقد تجسدت معالمها في إطلاق خدمات الأتمتة الكاملة لعدد من المنتجات، مثل التمويل الشخصي الذي يتم إنجازه إلكترونياً من البداية إلى النهاية، وتمويل السيارات وبطاقات الائتمان التي تُنفذ فيها العمليات والموافقات تلقائياً عبر أنظمة البنك الآلية. ويؤكد هذا التوجه التزام المؤسسة بأفضل المعايير العالمية وتبنيها أعلى مستويات الأمن السيبراني لضمان سلامة بيانات العملاء في ظل النمو المتسارع للخدمات الرقمية. وفي سياق استعراض الشراكات المستقبلية، أشار الخلفاوي إلى أن مسيرة التطور التكنولوجي للبنك هي “رحلة بدأت اليوم” من منصة معرض جيتكس، حيث أعلن عن توقيع شراكات استراتيجية مهمة، من أبرزها التعاون مع شركة “أكسنتشر”، إحدى أكبر شركات الاستشارات التقنية في العالم. وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى بناء قاعدة متينة للتحول وتطوير أنظمة البنك بما يتماشى مع أحدث المعايير العصرية، عبر استراتيجية قائمة على الذكاء الاصطناعي بوصفه العمود الفقري لتطوير الخدمات المصرفية، إلى جانب التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز الابتكار وسرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. وختم الخلفاوي بالإشارة إلى أن توجهات بنك عجمان تنسجم مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات التي تضع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضمن أولوياتها الكبرى. فالقطاع المصرفي، برأيه، يشكل جزءاً رئيساً من هذا التوجه، بدعم مستمر من المصرف المركزي ومشاريعه الاستراتيجية المشتركة مع مختلف القطاعات. ويرى أن هدف البنك لا يقتصر على تطوير أدائه الداخلي فحسب، بل يمتد إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز مكانته ومكانة الدولة كمركز مالي وتقني رائد في المنطقة والعالم.