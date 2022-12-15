بنك دبي الإسلامي يدرج صكوكه المستدامة بقيمة 750 مليون دولار في ناسداك دبي

بدأ بنك دبي الإسلامي تداول صكوكه المستدامة الأولى، حيث تم إدراج منتجه البالغ قيمته 750 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.

وتم إصدار الصكوك، التي تُعد أول صكوك مُستدامة صادرة عن مؤسسة إماراتية، وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المُستدام لبنك دبي الإسلامي، بهدف تمويل المبادرات والمشروعات البيئية والاجتماعية.

وقام بنك دبي الإسلامي بتسعير الإصدار الرئيسي لمدة خمس سنوات بمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات.

أصدر البنك الصكوك الجديدة ضمن برنامجه لإصدار صكوك بقيمة إجمالية 7.5 مليارات دولار.

تصنيف البنك دبي الإسلامي:

حائز على تصنيف A3 من قِبل وكالة “ موديز “

“ حائز على تصنيف A من قِبل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني

وأشار سوق دبي المالي في بيان، إلى أن:

الإدراج الجديد رفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في بورصة ناسداك دبي، في إطار هذا البرنامج إلى 5.55 مليارات دولار

رفع القيمة الإجمالية لكل صكوك بنك دبي الإسلامي المدرجة في البورصة المالية الدولية في المنطقة إلى 7.8 مليارات دولار

رفع القيمة الإجمالية للسندات والصكوك ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في ناسداك دبي إلى 16.825 مليار دولار

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان:

“الطلب القوي من المستثمرين، يعكس ثقة السوق باستراتيجية بنك دبي الإسلامي لتحقيق النمو، كما يعكس دور البنك الريادي والفاعل في إطار جهود تحفيز النمو الاقتصادي”.

وأضاف:

“إدراج الصكوك في ناسداك دبي، يعزز روابط البنك مع المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، بفضل ما توفره لنا البورصة من حضور عالمي وبيئة تنظيمية متميزة”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي:

“نُرحب بإصدار وإدراج صكوك بنك دبي الإسلامي الجديدة في ناسداك دبي، إذ تعكس هذه الخطوة فعالية جهودنا المتوالية لتوفير بنية أسواق مالية عالمية المستوى”.