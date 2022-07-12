بنك جيه بي مورغان الخاص يعلن عن تعيينات جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن “بنك جيه بي مورغان الخاص” اليوم عن تعزيز فريق الخدمات الاستشارية الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعيينين إضافيين بهدف ترسيخ العلاقات مع العملاء من العائلات والأفراد ذوي الثروات الكبيرة، وتلبية استراتيجية النمو الطموحة للبنك في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي.

وسيعمل كل من يزيد محمد السبيعي وغدير يوسف، من مقرهما في جنيف بسويسرا، على دفع إستراتيجية تطوير وتنمية أعمال البنك، حيث سيقدمان أفضل الاستشارات الفعالة لإدارة الثروات وحمايتها للأفراد والعائلات، بالعمل مع فريق الخدمات الاستشارية الحائز على العديد من الجوائز والذي يتخصص بتوفير الاستشارات المتقدمة في مجال الاستثمار وتخطيط ثروات الأجيال بإشراف وقيادة تارا سميث، رئيسة بنك جيه بي مورغان الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وسيقدم السيد السبيعي والسيدة يوسف تقاريرهما إلى مدير عام البنك، شون مفيدي. وبهذه المناسبة، قالت تارا سميث، رئيسة بنك جيه بي مورغان الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: “يتمتع كل من محمد السبيعي وغدير يوسف بفهم عميق للتحديات التي تواجه العائلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فهما يتمتعان بخبرة واسعة وفطنة ووجهات نظر قوية في مجال إدارة العلاقات، وهي أبرز ما يميز خدماتنا لدى عملائنا في أوقات التقلب وعدم اليقين. وإلى جانب الخبرة الطويلة لفريقنا في الشرق الأوسط والتي تمتد لعقد كامل، سيساهم كل من يزيد وغدير في دمج إدارة الثروات العالمية للبنك والخبرات لتوفير أفضل الاستشارات المحلية لنخبة العملاء في المنطقة”.

ويأتي تعيين السيد السبيعي والسيدة يوسف ليستكمل التعيينات الأخيرة لكل من بورخا مارتينيز لاريدو، وشون موفيدي، ولينا تاكلا، وبيتر كورفي، وبول دين، وألكسندر جونستون، وألكسندر شنايدر، ونيكولا إيتشيباربوردا، وألكسندر ماتياس، إلى جانب 10 مستشارين آخرين تم تعينهم خلال العام 2021. وقبل انضمامه إلى بنك جيه بي مورغان الخاص، شغل السيد السبيعي عدد من المناصب العليا لدى نخبة من المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة مثل بنك كريديه سويس، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض، والتي قدم خلالها أفضل خدمات التخطيط المالي، وإدارة الاستثمار، وتقييمات المخاطر، إلى جانب تقديم المشورة المالية بشأن المعاشات التقاعدية، والحوكمة العائلية للعملاء من العائلات والأفراد في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وشغلت السيدة يوسف قبيل انضمامها إلى بنك جيه بي مورغان الخاص منصباً تنفيذياً لمدة 13 عاماً لدى بنك سيتي الخاص، حيث شغلت مؤخراً منصب كبير المصرفيين الخاصين، حيث وفرت لعملاء النخبة في المنطقة حلولًا مالية تهدف إلى حماية ثروة الأجيال، بالإضافة إلى تقديم المشورة لقادة العائلات من الجيل القادم.