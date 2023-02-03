قال جريج جايت الرئيس التنفيذي لقسم الأنشطة الاستثمارية في البنك البريطاني (إتش.إس.بي.سي) لرويترز إن البنك يسعى لتعيين متخصصين في إبرام الصفقات “بأسرع ما يمكن” في السعودية للاستفادة من موجة نشاط لأنشطة التمويل في البلاد.

وعين البنك الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له في سبتمبر أيلول فارس الغنام رئيساً تنفيذياً له في السعودية، في خطوة قال حينذاك إنها تظهر التزامه بالتوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف جايت أن البنك يستهدف زيادة عدد الموظفين في أنشطة الأعمال المصرفية والأسواق العالمية بالسعودية بين عشرة و15 بالمئة هذا العام.

وقال جايت “هناك عدد كبير من الصفقات في الطريق، نستقطب كل من يمكننا استقطابهم من ذوي الخبرة”.

وأحجم (إتش.إس.بي.سي) عن التعليق على عدد المصرفيين الذين يوظفهم بالفعل في السعودية.

وبحسب بيانات (إتش.إس.بي.سي) فقد حققت الأعمال المصرفية الاستثمارية للبنك أرباحاً قدرها 65 مليون دولار في السعودية عام 2021.

وقال تقرير لرويترز في 15 كانون الأول / ديسمبر إن البنك ليس وحده الذي يستهدف إمكانات المملكة الغنية بالنفط، حيث يستكشف منافسه باركليز العودة إلى السعودية لاقتناص موطئ قدم في موجة عمليات الإدراج المتوقعة في البورصة.

وشهدت المملكة طفرة في إبرام الصفقات الكبيرة في السنوات القليلة الماضية لتقليل اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، مع شركة “لازارد” العالمیة المتخصصة في مجال الاستشارات المالیة وإدارة الأصول، على خيارات التمويل وطرح عام أولي محتمل لمشروع “وجهة مسار“، وهو مشروع ضخم بقيمة 27 مليار دولار في مدينة مكة المكرمة، حسبما أفادت رويترز في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

كما باعت السعودية سندات بقيمة 5 مليارات دولار في أكتوبر / تشرين الأول الماضي ، في أول بيع ديون دولية لها منذ نحو عام.

يذكر أن مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية،عين السعودي فارس بن إبراهيم الغنام في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في سبتمبر الماضي قائلا إن وذلك ضمن خطط تعزيز قيادة الشركة وخطط نموها المستقبلية كواحدة من الشركات الاستثمارية الدولية في السعودية.

وتولى فارس العديد من المناصب القيادية خلال مسيرة عمله في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، و تأسست شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عام 2005 كمزود للخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات أسواق رأس المال في المملكة بشراكة استراتيجية بين مجموعة إتش إس بي سي والبنك السعودي البريطاني (ساب).

وبدأ فارس مسيرة عمله المصرفية في عام 2005 وانتقل بعد ذلك إلى المملكة المتحدة في عام 2006 ليعمل في قطاع التمويل المؤسسي وأسواق رأس المال لدى عدد من الشركات والمؤسسات المالية الدولية قبل انضمامه إلى إتش إس بي سي العربية السعودية في عام 2011.