بنك المغرب يواجه تحدياتٍ لتعزيز استقرار الأسعار وتحقيق النمو

في ظلّ تراجع الضغوط التضخمية العالمية، يُشدّد صندوق النقد الدولي على أهمية تبني بنك المغرب لهدفٍ محددٍ للتضخم.

ويُؤمن الصندوق النقد الدولي بأنّ هذه الخطوة ستُساعد بنك المغرب على إدارة السياسة النقدية بكفاءةٍ أكبر، وتعزيز استقرار الأسعار، وتحقيق نموٍ اقتصاديٍ مستدام.

وشهدت المملكة خلال عام 2023 انخفاضًا في التضخم السنوي، حيث وصل إلى 6.1% بعد أن بلغ 6.6% في عام 2022.

وتوقع البنك المركزي مزيداً من الانخفاض ليصل إلى 2.4% هذا العام، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع المستوردة وتحقيق استقرار نسبي في أسواق المواد الغذائية.

وقال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد “مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم”.

واعتبر خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

وأضاف “التقدم المحرز مؤخرا والذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة”.

ما الهدف المحدد لبنك المغرب للتضخم؟

ورأى صندوق النقد الدولي بأنّ تبني هدفٍ محددٍ للتضخم يُساعد البنك على:

إدارة توقعات التضخم.

توجيه السياسة النقدية بشكلٍ فعّال.

تعزيز استقرار الأسعار.

خلق بيئةٍ مواتيةٍ للنمو الاقتصادي.

ويُعزز تبني هدفٍ محددٍ للتضخم ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ويُشجّع على الاستثمار.

وأوصى صندوق النقد الدولي بأن يُحدد بنك المغرب هدفًا للتضخم يتراوح بين 2% و 3%.

وأكد على أهمية استخدام البنك المركزي للملكة لأدوات السياسة النقدية لتحقيق هذا الهدف، مثل:

تغيير أسعار الفائدة.

شراء وبيع الأصول المالية.

فرض الاحتياطيات على البنوك.

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تعزيز البنك المغرب لتواصله مع الجمهور حول أهداف السياسة النقدية، وخططه لتحقيقها.