بنك المشرق يحصل على ترخيص خدمات رقمية في باكستان

حصل بنك المشرق الإماراتي على ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية، بموجب الإطار التنظيمي الرقمي الصادر عن بنك الدولة الباكستاني. ويهدف «المشرق» إلى تقديم خبراته الرقمية في باكستان وتعزيز مكانته على الساحة الرقمية، حيث سيفتتح «المشرق» عملياته المصرفية الرقمية بفريق من نخبة الخبراء المصرفيين والمهندسين متعدّدي الثقافات، وبدعم من قدرات «المشرق نيو»، وتطبيقات التكنولوجيا العالمية، بهدف تلبية احتياجات العملاء المتنامية في باكستان.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: «يمثل دخولنا إلى القطاع المصرفي في باكستان عبر الحلول المصرفية الرقمية، لحظة حاسمة في خطط التوسع الاستراتيجي للمشرق. ونحن واثقون بقدرتنا على الاستفادة من البنية التحتية المالية القوية في باكستان حالياً، لتعزيز تجربتها المصرفية إلى حد كبير، من خلال تقديم حلول تركز على تلبية احتياجات العملاء من خلال منتجاتنا وخدماتنا”.

وتأتي باكستان في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في عدد السكان البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك، حيث إن فيها نحو 100 مليون شخص بالغ بدون حسابات مصرفية، مع نسبة تصل إلى 82% من النساء اللواتي لا يتلقّين أي خدمات مالية. وبحسب البنك الدولي، تبلغ نسبة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و33 عاماً نحو 63% من إجمالي السكان، بما يجعل هذه الشريحة مهمة بالنسبة للمشرق. ومن المقرر أن يقدم «المشرق» عروضه المتميزة لتوفير إمكانات مبتكرة وتمكين العملاء في المناطق الريفية، مع التركيز على تحقيق الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء. كما يخطط «المشرق» للمساهمة في النشاط الاقتصادي في باكستان، من خلال زيادة الإقراض للشركات الصغيرة، وتقديم القروض الاستهلاكية للأسر ذات الدخل المنخفض، وخاصة لسيدات الأعمال والشباب.

وإضافة إلى ذلك، يخطط «المشرق» للاستثمار في البنية التحتية الريفية، ويشمل ذلك مؤسسات التمويل الصغيرة، وستساعد هذه المبادرات في زيادة وصول الجميع إلى الخدمات المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد عبر زيادة الإقراض.

ومع تلبية الاحتياجات المميزة لعملائه في باكستان، سيضع «المشرق» خارطة طريق لتوجيه جميع عملياته المصرفية التي ستدخل الساحة المالية في باكستان لمدى سنوات قادمة.