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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بنك الكويت المركزي يصدر ضوابط لخدمة الدفع الآجل

شملت الضوابط الجديدة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ المنح 500 دينار للعميل الواحد

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شملت الضوابط الجديدة ألا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ المنح 500 دينار للعميل الواحد من كافة البنوك الكويتية

أصدر بنك الكويت المركزي، حديثاً، ضوابط جديدة لخدمة الدفع الآجل شملت ألا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ المنح 500 دينار (1300 دولار) للعميل الواحد من كافة البنوك المحلية وشركات التمويل ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة.

وتتضمن الضوابط ألا تتجاوز فترات السداد من قبل العميل مدة أربعة أشهر ولا يحق لمقدمي الخدمة استيفاء أي فوائد أو أرباح أو عوائد من العميل مقابل الخدمة.

وتهدف التعليمات إلى بيئة محفزة على تقديم الخدمات المالية المبتكرة ذات القيمة المضافة للعملاء.

وأكد بنك الكويت المركزي أنه يجب الربط مع شركة المعلومات الائتمانية (ساي نت) للاستعلام عن الحد الائتماني للعميل والإبلاغ عن المبالغ الممنوحة للعميل.

وعن آلية تقديم الطلب للحصول على ترخيص بتقديم النشاط، أكد البنك أنه يجب تقديم الطلب وفقاً للنموذج الإلكتروني بعد إكماله مصحوباً بمتطلبات القيد، وإصدار البنك المركزي موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار، واستكمال متطلبات القيد مثل الرخصة التجارية – رأس المال، والتعيين في المناصب القيادية والسياسات وضوابط العمل، وإصدار البنك المركزي القرار بالموافقة النهائية على القيد من عدمه.

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