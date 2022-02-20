سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بنك الكويت المركزي: لا يجوز إطلاق وصف عملات للأصول المشفرة

سامر باطر by سامر باطر

حذر بنك الكويت المركزي المواطنين من التعامل في سوق العملات الرقمية، مؤكدا أنها غير معترف بها دوليا ولا تخضع لجهات رقابية. وذكر البنك الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر بما فيد بأن العملات المشفرة لا تتمتع بمواصفات العملة نظرا لأنها لا تحفظ قيمتها ولا تصدر عن دول ولا تخضع لإشراف جهات تنظيمية، وسبق أن لفت البنك بالقول: “الأصول الافتراضية والتي تسمى “عملات افتراضية” لا تخضع لجهات رقابية، وغير معترف بها دولياً ولا تُعتبر أداة إبراء.. فاحذر من التعامل بها..”.

وسبق أن منع بنك الكويت المركزي التعامل مع العملات المشفرة العام الماضي عبر توجيه تعليمات للبنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. وجاء ذلك نظرا لعدم وجود تشريع قانوني يجرم الاستثمار في العملات الرقمية بالكويت

وسبق أن منع بنك الكويت المركزي التعامل مع العملات المشفرة العام الماضي عبر توجيه تعليمات للبنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.
وجاء ذلك نظرا لعدم وجود تشريع قانوني يجرم الاستثمار في العملات الرقمية بالكويت
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...