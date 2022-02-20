بنك الكويت المركزي: لا يجوز إطلاق وصف عملات للأصول المشفرة

حذر بنك الكويت المركزي المواطنين من التعامل في سوق العملات الرقمية، مؤكدا أنها غير معترف بها دوليا ولا تخضع لجهات رقابية. وذكر البنك الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر بما فيد بأن العملات المشفرة لا تتمتع بمواصفات العملة نظرا لأنها لا تحفظ قيمتها ولا تصدر عن دول ولا تخضع لإشراف جهات تنظيمية، وسبق أن لفت البنك بالقول: “الأصول الافتراضية والتي تسمى “عملات افتراضية” لا تخضع لجهات رقابية، وغير معترف بها دولياً ولا تُعتبر أداة إبراء.. فاحذر من التعامل بها..”.

وسبق أن منع بنك الكويت المركزي التعامل مع العملات المشفرة العام الماضي عبر توجيه تعليمات للبنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. وجاء ذلك نظرا لعدم وجود تشريع قانوني يجرم الاستثمار في العملات الرقمية بالكويت

الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة أو بديل للنقد كونها لا تصدر من دول ولا تخضع لبنوك مركزية ولا جهات تنظيمية.



فاحذر من التعامل بها..#توعية#لنكن_على_دراية#dirayakw@dirayakw pic.twitter.com/CGEF7tdb4I — بنك الكويت المركزي | CBK (@CentralBank_KW) February 17, 2022 وسبق أن منع بنك الكويت المركزي التعامل مع العملات المشفرة العام الماضي عبر توجيه تعليمات للبنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

وجاء ذلك نظرا لعدم وجود تشريع قانوني يجرم الاستثمار في العملات الرقمية بالكويت