بقيمة 300 مليون دولار.. بنك الكويت الدولي يختتم استرداد صكوك ويستعد لإصدار جديد

أعلن بنك الكويت الدولي اليوم الاثنين عن إتمام عملية استرداد صكوك بقيمة 300 مليون دولار، كانت قد صدرت في عام 2019 ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال. ووفقًا لإفصاح البنك لبورصة الكويت، فإن هذه العملية ليس لها أي تأثير مالي على البنك.

وفي خطوة موازية، كشفت وثيقة مصرفية سابقة أن البنك قد عين مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية، بما في ذلك سيتي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الدولي للاستثمار، بنك الشارقة، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، كامكو إنفست، المشرق، وإس.إم.بي.سي نيكو للمشاركة في إدارة وتسويق طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى.

يأتي هذا الإصدار الجديد في أعقاب نجاح البنك في استرداد الصكوك السابقة، مما يعكس ثقة المستثمرين في أداء البنك واستراتيجيته المالية. ومن المتوقع أن يساهم الطرح الجديد في تعزيز قاعدة رأس مال البنك ودعم خططه التوسعية المستقبلية.

من المتوقع أن يستقطب هذا الطرح اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، نظرًا لسمعة بنك الكويت الدولي القوية وأدائه المالي المستقر. كما أن اختيار مجموعة متنوعة من البنوك العالمية والإقليمية لإدارة الطرح يعكس الثقة الكبيرة في قدرة البنك على تحقيق نجاح كبير في هذا الإصدار.