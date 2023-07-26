مويضي المطيري by مويضي المطيري

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بنك التنمية الاجتماعي يخصص 6.4 مليار ريال للسعوديين خلال 2023

1.4 مليار ريال للتمويل الاجتماعي استفاد منها 27 ألف مستفيد

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، تحقيق بنك التنمية الاجتماعية أرقاماً قياسية تدعم الاقتصاد الوطني.


واستعرض “الراجحي” إنفوجراف لتحقيق بنك التنمية الاجتماعية أرقاماً قياسية في تمويل المشاريع التنموية خلال النصف الأول من 2023 بخدمة أكثر من 5 آلاف منشأة صغيرة وناشئة متجاوزا المستهدف بنسبة 30%.

وبلغ حجم تمويل البنك للمنشآت والأفراد 6.4 مليار ريال، ممثلة في 1.4 مليار ريال للتمويل الاجتماعي استفاد منها 27 ألف مستفيد، و2.4 مليار ريال للعمل الحر والأسر المنتجة 43 مزاولا للعمل، و2.6 مليار ريال لـ 5 آلاف منشأة .


يذكر أن البنك فتح خلال النصف الأول من العام الحالي 23 ألف حساب ادخار، كما استفاد 37 ألف أسرة منتجة من الخدمات غير المالية التي يقدمها، فيما استفاد من الخدمات غير المالية لرجال الأعمال 13 ألف رجل أعمال، فضلا عن مشاركته في عدة فعاليات، منها المعرض العربي للأسر المنتجة.

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