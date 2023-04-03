بنك التنمية الاجتماعية يدعو إلى التبرع لأجل سجناء السعودية

دعا بنك التنمية الاجتماعية السعودي (البنك السعودي للتسليف سابقاً) إلى التبرع لصالح اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) في المملكة العربية السعودية.

وقال بنك التنمية الاجتماعية في تغريدة عبر تويتر “أثر يبقى.. وأجر يدوم بجود عطائكم نكون لهم سند وعون في تفريج كربهم واستقرار حياتهم، نساهم في العطاء من خلال منصة تراحم، لنغيّر من حالهم ونرسم السعادة في حياتهم”.

أثر يبقى .. وأجر يدوم

بجود عطائكم نكون لهم سند وعون في تفريج كربهم واستقرار حياتهم، نساهم في العطاء من خلال منصة تراحم، لنغيّر من حالهم ونرسم السعادة في حياتهم — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) April 1, 2023

وأرفقت التغريدة بصورة لشعار اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) بشعارها لهذا السنة “تراحم من مجتمعنا“، داعية إلى التبرع الآن.

وكانت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم أطلقت، في أواخر مارس/آذار الماضي عبر منصاتها الرقمية، حملتها الرمضانية تحت شعار “تراحم من مجتمعنا” بالتعاون مع كافة لجانها الفرعية الـ 15 على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأكد الأمين العام للجنة صقر بن محمد القرني، حين إطلاق الحملة، أن الحملة تهدف إلى استشعار معاناة أسرة السجين اليومية في ظل غياب عائلهم وما يواجهونه من صعوبات معيشية ومادية ونفسية تترك الأثر العميق، كما تستهدف الحملة تحفيز المجتمع بكافة أفراده ومنظماته لدعم التراحم المجتمعي والمشاركة في التبرع من خلال طرح المشاريع وتوضيح الاحتياج الفعلي لأسر السجناء وتمرير الرسائل؛ لرفع الوعي وتعزيز ثقافة التراحم ودورها الكبير في تحسين حياة الآخرين.

وكانت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم أطلقت مشروع الكفالة الشاملة لأسر السجناء الذي يتضمن 11 مشروعاً فرعياً تستفيد منه الأسر وهي تأمين السلال الغذائية الرمضانية، ترميم المنازل، توفير كسوة العيد، سداد إيجار المنازل، تملك مسكن، تأثيث المنازل، الكفالة الطبية، تفريج الكُرب، الكفالة المادية، الإرشاد النفسي، الكفالة التعليمية.