أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً)، مساء أمس الخميس، عن إتاحة التقديم على منتج تمويل الأسرة بعد توقف المنتج أشهر عدة.

ويستهدف المنتج الأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

ويتميز المنتج بسقف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقاً)، ومدة تمويل تصل إلى خمس سنوات، وطريقة سداد بشكل شهري ودون أي رسوم إدارية، بالإضافة إلى الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

شروط بنك التنمية الاجتماعية لتمويل الأسرة

يضع بنك التنمية الاجتماعي عدداً من الشروط اللازم توافرها في الشخص للتقديم على طلب منتج تمويل الأسرة وهي كالآتي:

1- ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

2- ألا يزيد الدخل الشهري عن 14500 ريال.

3- ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.

4- ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ ثلاثة آلاف ريال، ويجري احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الاسرة على عدد أفراد الاسرة.

5- يحق للرجل التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كان متزوج وإذا كان أرمل أو مطلق، ويشترط أن يعول طفلاً فأكثر.

6- يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل الأسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة، أو إذا كانت زوجة مهجورة، ويشترط أن تعول طفلاً فأكثر.

7- ألا يقل عمر طالبة القرض إذا كانت زوجة مهجورة عن 30 سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية حزمة منتجات التمويل الاجتماعي الموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين السعوديين أصحاب الدخل المنخفض، للحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية، سواء للفرد أو الأسرة.