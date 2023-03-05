بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع سينوشور الصينية

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية لتأمين الصادرات والائتمان “سينوشور” بهدف وضع إطار للتعاون بين الطرفين لاستكشاف مجالات التعاون، بما في ذلك تبادل المعرفة وتدريب الموظفين وفرص التمويل والاستثمار في البلدين.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل أُقيم في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في الرياض، بحضور نائب الرئيس التنفيذي الدكتور نايف عبد الرحمن الشمري، ونائب رئيس شركة سينوشور شو شينوي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز صادرات المملكة غير النفطية، وتعد فرصة لتبادل المعلومات والتدريب وتطوير الأعمال، مبينًا أن البنك يسعى إلى تحقيق مهامه وأهدفه المتمثلة في تعزيز وتنويع الصادرات السعودية، وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكينها من الدخول إلى أسواق جديدة، مرحبًا بالعمل لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز الاستثمارات السعودية والصينية المشتركة، بما يزيد من رواج الصادرات السعودية والصينية في مختلف الأسواق العالمية.

وقال الدكتور الشمري: ” تأتي هذه الخطوة لتُسلّط الضوء على أهمية التعاون الدولي في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين، ومن خلال هذه العلاقة الإستراتيجية، نتطلع إلى فتح فرص جديدة للشركات السعودية وتعزيز علاقات أقوى بين المملكة والصين”.

وفي إطار الاتفاقية الجديدة، سيقوم كلٌ من بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة سينوشور باستكشاف سبل تبادل المعلومات العامة حول التطورات الاقتصادية والمالية والسياسية، وتطوير الأعمال في المناطق والأسواق والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.. كما يحرص الطرفان على تنفيذ مشاريع مشتركة تشمل التأمين المشترك وإعادة التأمين في دول أخرى غير المملكة العربية السعودية والصين.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يمارس دوره في تعزيز الصادرات غير النفطية وتمكين المصدرين من زيادة إسهامهم في النمو الاقتصادي الوطني ضمن ممكنات أخرى تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للصادرات الوطنية.

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