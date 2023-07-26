مويضي المطيري by مويضي المطيري

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بنك الاستثمار البرازيلي يختار السعودية لمزاولة نشاطه كأول فرع بالشرق الأوسط

البنك من أكبر البنوك الاستثمارية في أميركا اللاتينية

مويضي المطيري by مويضي المطيري


كشف المدير الإقليمي لبنك الاستثمار البرازيلي في الشرق الأوسط، ماريو كافاليري، عن اعتزام البنك افتتاح مكتبه بالعاصمة الرياض كأول فرع في المنطقة والقيام بعمليات وأنشطة مصرفية لجذب الاستثمارات السعودية والخليجية للبرازيل ودول أميركا اللاتينية.

وناقش اجتماع ماريو كافاليري مع رئيس مجلس الأعمال السعودي البرازيلي في اتحاد الغرف السعودية، مشعل بن حثلين، الذي عقد مؤخراً، الخدمات والتسهيلات المالية التي سيقدمها البنك لقطاعي الأعمال من البلدين.

حيث يستعد بنك الاستثمار البرازيلي (بي تي جي) لمزاولة أعماله في السعودية، بعد أن حصل على رخصة مزاولة الأعمال المصرفية بالمملكة.

وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المستهدفة، بما في ذلك التعدين وصناعة الغذاء وغيرهما، ضمن «رؤية 2030».

وتطلع الجانبان إلى تحفيز رؤوس الأموال السعودية والخليجية في البرازيل وجذب استثمارات من دول أميركا اللاتينية إلى المملكة.

وتحدث أطراف الاجتماع حول آفاق التعاون بين البنك ومجلس الأعمال السعودي البرازيلي، الذي أعلن اتحاد الغرف السعودية العام الماضي عن تشكيله في دورته التأسيسية.

الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار البرازيلي من أكبر البنوك الاستثمارية في أميركا اللاتينية، ويشكل افتتاح مكتب له بالرياض دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وسيمثل مكتب بنك الاستثمار البرازيلي في الرياض جسراً رئيسياً للأعمال بين البلدين في ظل ما تشهده المملكة من انفتاح وتطور اقتصادي هائل.

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