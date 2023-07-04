بنك الإمارات دبي الوطني يطلق منصةً لتداول أرصدة الكربون

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني منصةً لتداول أرصدة الكربون، ليصبح بذلك من أوائل المؤسسات المالية التي تقوم بتوفير خدمات تداول أرصدة الكربون قبل استضافة مؤتمر الأطراف للتغير المناخي “كوب 28“. وتتوافق ممارسات التداول مع المبادئ التوجيهية لنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات ونظام المملكة المتحدة لتداول الانبعاثات.

وتهدف المجموعة إلى الاستمرار في تصدّر مشهد تداول الكربون المتسارع في المنطقة مع توفير المرونة اللازمة للعملاء لبيع أرصدة الكربون عند بلوغ أهداف الاستدامة الخاصة بهم. ويأتي ذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات، حيث تتيح تسهيلات تداول عقود الكربون الآجلة للعملاء الوصول إلى هذه السوق سريعة النمو التي تصل قيمتها التقديرية إلى 850 مليار دولار عبر ستة برامج عالمية لتداول الانبعاثات.

وتتماشى ممارسات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في مجال تداول عقود الكربون مع المبادئ التوجيهية لنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات ونظام المملكة المتحدة لتداول الانبعاثات، مما يوفر أعلى درجات الشفافية والمصداقية والمساءلة. ويتبنى نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات نهج «الحد الأقصى والتداول»، حيث يتم تحديد «حد أقصى» لكمية الغازات الدفيئة التي يُسمح للشركات بإنتاجها. وفي حال تجاوزت الشركة الحد الأقصى المسموح به، فيجب عليها شراء تصاريح – تسمّى أيضاً «مخصصات» – من الشركات الأخرى ذات الانبعاثات الأقل. ويشجع هذا النهج الشركات على تقليل انبعاثاتها والتحول نحو تقنيات وممارسات أنظف لمكافحة التغير المناخي. وتدعم الحكومة الإماراتية نمو أسواق تداول الكربون عبر التخطيط لإطلاق بورصات ودور مقاصة لتداول أرصدة الكربون قبل استضافة مؤتمر الأطراف COP28 . كما تم إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «اليوم للغد»، ويتضمن مبادرات وأنشطة وفعاليات تستند إلى قيم الاستدامة للدولة.

ويساهم إطلاق المجموعة لتسهيلات التداول في أسواق الامتثال لأرصدة الكربون في تعزيز وصول الشركات إلى التمويل المرتبط بالاستدامة في ضوء الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرتبطة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ووفقاً لشركة الاستشارات الإدارية العالمية «آرثر دي ليتل»، شهدت مجالات التمويل الأخضر والمستدام نمواً استثنائياً بنسبة 32% على أساس سنوي في عام 2022. وفي الوقت ذاته، تجاوزت أدوات التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل النمو العالمي للقطاع، حيث بلغت قيمة هذه التمويلات 24,55 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021 مقارنة ب 3,8 مليار دولار أمريكي في عام 2020 بنسبة نمو قدرها 532% على أساس سنوي.