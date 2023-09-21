محمد علي by محمد علي

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بنك إنجلترا يوقف رفع الفائدة بعد 14 زيادة متتالية

محمد علي by محمد علي
بنك إنجلترا
بنك إنجلترا

أوقف بنك إنجلترا المركزي، الخميس، مسيرة رفع أسعار الفائدة التي بدأها قبل فترة طويلة مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم، لكن محافظه أندرو بيلي سعى إلى التأكيد على أن البنك المركزي لا يعتقد أنه أنجز مهمته.

فغداة تباطؤ التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 5 إلى 4 للإبقاء على سعر الفائدة عند 5.25%.

وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 2021 التي لا يزيد فيها البنك تكاليف الاقتراض.

ويعاني اقتصاد بريطانيا، الذي تضرر بشدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، من أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع.

لكن النمو لا يزال هشا، مما يزيد من خطر أن يؤدي رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة 14 مرة متتالية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك توقعاتها للنمو الاقتصادي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 0.1% فقط من توقعات أغسطس البالغة 0.4%، وأشارت إلى علامات واضحة على الضعف في سوق الإسكان.

ورجح بنك إنجلترا أن يكون النمو لبقية العام أضعف من التوقعات السابقة.

وواجه بيلي وزملاؤه انتقادات شديدة بعد أن تجاوز تضخم أسعار المستهلكين 11% في أكتوبر من العام الماضي.

لكنه تراجع إلى 6.7% في أغسطس، ويتجه صوب مستوى 5 % الذي توقعه البنك للأشهر المقبلة، وهو ما وعد به رئيس الوزراء ريشي سوناك الناخبين قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

لكنه يظل أكثر من 3 أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 2 %.

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