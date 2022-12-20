بنك إنجلترا يكشف عن أوراق نقدية بصورة الملك تشارلز، فمتى يتم طرحها في الأسواق؟

كشف “بنك إنجلترا”، عن أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، وذلك بعد أن طرح في مطلع ديسمبر الجاري في الأسواق أولى النقود المعدنية التي نقشت عليها صورة الملك.

وستحلّ صورة تشارلز الثالث، الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر، محلّ صورة والدته على النماذج الحالية للأوراق النقدية من فئات 5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا، من دون أيّ تعديل آخر في تصميمها.

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صفات الأوراق النقدية الجديدة

قال البنك إن هذه الأوراق النقدية، ستكون مصنوعة من مادة البوليمير.

سيتم طرحها للتداول اعتبارًا من منتصف عام 2024.

الصورة التي طبعت على هذه النقود هي رسم يستند إلى صورة قدّمتها العائلة المالكة في عام 2013، وقد وافق الملك عليها.

وفي 2016 بدأت بريطانيا عملية تدريجية لاستبدال العملات الورقية بأخرى مصنوعة من مادة البوليمير.

والعملات الجديدة ستصنّع تالياً من مادة البوليمير، وسيبدأ إنتاجها بكمّيات ضخمة اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل لكي تكون جاهزة للتداول اعتبارًا من منتصف 2024.

مصير العملات التي تحمل صورة الملكة السابقة

قال البنك المركزي البريطاني إنه سيستمرّ تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة إليزابيث الثانية بالتوازي مع النقود الجديدة، مشيرا إلى أنها لن تُسحب من التداول إلا عند تلفها، وذلك لتقليل الأثر البيئي والمالي.

بالتوازي مع النقود الجديدة، مشيرا إلى أنها لن تُسحب من التداول إلا عند تلفها، وذلك لتقليل الأثر البيئي والمالي. وفقًا للبنك المركزي فهناك أكثر من 4.7 مليون ورقة نقدية متداولة في المملكة المتحدة، تبلغ قيمتها الإجمالية 82 مليار جنيه إسترليني.

يوجد حوالي 27 مليار قطعة نقدية عليها صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.