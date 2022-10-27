فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بنك إسرائيلي مهتم بالاستثمار في السعودية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سامر حاج يحيى
رئيس مجلس إدارة بنك لئومي سامر حاج يحيى

أعرب رئيس مجلس إدارة بنك لئومي الإسرائيلي سامر حاج يحيى خلال حضوره مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض عن رغبته في الاستفادة من فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وقال حاج يحيى وهو أول عربي إسرائيلي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك لئومي “يمكننا أن نرى أن هناك الكثير من الاستثمار حالياً، ونريد الاستفادة من هذا النوع من الاستثمار، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمدفوعات أو التجزئة أو في جانب العملة المشفرة” بحسب رويترز.

ويشكل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار منصة لاستعراض جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحديث الدولة الخليجية وتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط وجذب رؤوس أموال أجنبية.

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