بنك أبوظبي التجاري يربح 6,4 مليار درهم ويوزع 3,8 مليار على المساهمين

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري في العام 2022 بنسبة 23% إلى 6.434 مليار درهم، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح تعادل 3.827 مليار درهم.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد 15% إلى 10.19 مليار درهم. وارتفع الدخل من غير الفوائد 22% إلى 4.15 مليار درهم.

كذلك، ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات 11% إلى 2.11 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية 17% ليصل إلى 14.34 مليار درهم.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 34.1%، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات 18% لتصل إلى 9.45 مليار درهم.

وفي الربع الرابع ارتفع صافي الأرباح 23% أيضاً ليصل إلى 1.784 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الدخل من الفوائد 30% إلى 2.91 مليار درهم، وصافي الدخل من الرسوم والعمولات 19% إلى 620 مليون درهم.

وارتفع الدخل من غير الفوائد خلال الفترة 45% ليصل إلى 1.486 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية 34% متجاوزاً 4.4 مليار درهم.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 480 نقطة أساس لتبلغ 29.6%. كذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات 44% لتصل إلى 3.1 مليار درهم.

ولغاية 31 ديسمبر 2022، ارتفع إجمالي الأصول 13% مقارنة مع نهاية 2021 ليصل إلى 498 مليار درهم.

وارتفع صافي القروض والسلفيات ليصل إلى 258 مليار درهم بارتفاع 6% (أو 14 مليار درهم). وبلغت التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 65 مليار درهم على مدار العام.

وارتفع إجمالي الأصول المنتجة للفوائد 11% (41 مليار درهم) مقارنة مع نهاية 2021 ليصل إلى 406 مليار درهم.

كذلك، ارتفع إجمالي ودائع العملاء 17% (44 مليار درهم) منذ ديسمبر 2021 ليصل إلى 309 مليار درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 153 مليار درهم بنهاية 2022، حيث شكلت نسبة 50% من إجمالي ودائع العملاء.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.77% كما بلغت نسبة الشق الأول 12.96%. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 138,9% وبلغت تكلفة المخاطر 76 نقطة أساس عن العام 2022. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.25%.

توزيعات للمساهمين

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح بمبلغ 0.55 درهم لكل سهم (مقارنة مع 0.37 درهم لكل سهم عن 2021) بما يمثل 60% من صافي الأرباح (مقارنة مع 49% عن 2021) ويعادل 3.827 مليار درهم (مقارنة مع 2.57 مليار درهم 2021). وسيكون توزيع الأرباح المقترح مكوّن من أرباح نقدية بنسبة 33% (توزيعات نقدية بقيمة 0.18 درهم للسهم الواحد) وأسهم بنسبة 67% (توزيعات أسهم بقيمة 0.37 درهم للسهم الواحد). ويهدف إصدار الأسهم بواقع سهم واحد منحة لكل 19.19 سهم، إلى تعزيز وضع رأس مال البنك لدعم إعادة الاستثمار في تنمية الأعمال الرئيسية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.

سيكون سعر الأسهم عند الإصدار 7.10 درهم لكل سهم وذلك من خلال تطبيق خصم بنسبة 22% تقريباً على متوسط سعر السهم لمدة ستة أشهر للفترة من 1 يوليو 2022 إلى 31 ديسمبر 2022، شريطة الحصول على موافقات مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وكذلك المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوية.