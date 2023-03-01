بنك أبوظبي الأول يوزع 5,7 مليار درهم نقداً على المساهمين

أقرت الجمعية العمومية السنوية لبنك أبوظبي الأول توزيع أرباح نقدية بنسبة 52% من رأس المال المدفوع (0.52 درهم للسهم، وبإجمالي 5.74 مليار درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتستحق توزيعات الأرباح على مساهمي البنك المسجلين في 10 آذار / مارس 2023 (أي المشترين بتاريخ 8 مارس 2023).

وألقى اجتماع الجمعية العمومية السنوي الضوء على ما شهده عام 2022 من تقدم في الاستراتيجية التنموية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وإثراء العروض والخدمات التي يقدمها للعملاء بالتزامن مع تعزيز حضوره الدولي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الخدمات من خلال الاعتماد على أحدث الابتكارات الرقمية، والتركيز على أجندة الاستدامة دعماً للتطلعات الطموحة لدولة الإمارات في هذا المجال. وبفضل الإنجازات المحققة خلال عام 2022، فإن المجموعة في موقع يمكنها من المضي قدماً في مسيرتها التنموية، مرتكزة على قوة ومرونة اقتصادات المنطقة، الأمر الذي يتيح الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة وتحقيق عائدات أفضل وأكثر استدامة للمساهمين.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «شهد عام 2022 مواصلة جهود التنويع والتوسع الاستراتيجي في دولة الإمارات وأهم الاقتصادات الإقليمية، والتي سجلت أسرع معدلات نمو اقتصادي منذ عقد من الزمن، وهو ما تجسد في الأداء الإيجابي الذي حققه القطاع المصرفي في الدولة، معززاً ركائزه القوية ومرونته على مدار العام. وبالاستفادة من ظروف الاقتصاد الكلي الإيجابية، كان تركيز بنك أبوظبي الأول موجهاً نحو إرساء أسس راسخة لمستقبل مستدام؛ وحققنا خلال العام تقدماً ملموساً نحو تحقيق هذه الرؤية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أدائنا المالي القوي، في الوقت الذي واصلنا فيه تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى بناء بنك مستقبلي بكل المقاييس. وتماشياً مع التزامنا الجاد والمستمر بتحقيق أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل، يسر مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول أن يعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.74 مليار درهم للسنة المالية 2022، بزيادة تبلغ 7% مقارنة بعام 2021. وعليه، فإننا نتطلع قدماً إلى منح زخم أكبر لأهدافنا التنموية ومساعي الاستدامة، والاستفادة من الفرص الجديدة وتوظيفها لخدمة مساهمينا وعملائنــا وموظفيـنا فـي دولـة الإمـارات والمنطقـة والعالـم”.