بنك أبوظبي الأول يستعد لتقديم عرض لشراء ستاندرد تشارترد بـ 30 – 35 مليار دولار

يمضي بنك أبوظبي الأول قدماً في خططه لعرض محتمل لشراء بنك “ستاندرد تشارترد”، حيث يعمل المسؤولون في بنك أبو ظبي بعيداً عن الأضواء بمجرد انقضاء فترة التهدئة التي تتطلبها قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

واستكمل بنك أبوظبي الأول إجراءات العناية الواجبة بشأن البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له، كما قال الأشخاص، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالخصوصية. وقالوا إن أي صفقة ستعتمد على ظروف السوق وأداء سعر سهم ستاندرد تشارترد.

وقال هؤلاء الأشخاص إن بنك أبوظبي الأول – الذي تبلغ قيمته حوالي ضعف قيمة ستاندرد تشارترد، يستكشف تقديم عرض نقدي بالكامل في حدود 30 مليار دولار إلى 35 مليار دولار. وقالوا إن أي استحواذ سيمول من داعميه ومن بينهم صندوق أبو ظبي السيادي مبادلة للاستثمار.

وارتفعت أسهم ستاندرد تشارترد في لندن بنسبة 7% في الساعة 8:45 صباحاً بالتوقيت المحلي بعد أن قفزت بنسبة 9.6%. وجرى تداول سهم بنك أبوظبي الأول منخفضا 0.6% في سوق أبوظبي للأوراق المالية.