شاهد فيديو.. بنزيمة ورئيس نادي الاتحاد السعودي في مدريد، هل تم الاتفاق؟

ظهر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ورئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي في العاصمة الإسبانية مدريد في مقطع فيديو نشره “تشيرينغيتو تي في” على حسابه في تويتر.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص بانتقالات اللاعبين أن بنزيمة وقع على عقد مع الاتحاد بطل الدوري السعودي حتى عام 2025.

وقال رومانو، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل نجمه الفرنسي ، بعد 14 عاما قضاها مع النادي الملكي وحقق فيها جميع الألقاب الممكنة، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي في بيان مطول، الذي نشره الموقع الرسمي للفريق، الأحد.

??? Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!



Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.



Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

ووصف ريال مدريد فترة بنزيمة بأنها “لا تنسى”، واعتبر النجم الفرنسي “أحد أعظم أساطير الفريق”.

وكان ينزيمة انضم إلى ريال مدريد عام 2009، حيث حقق ـ25 لقبا، وهو رقم قياسي لأي لاعب في النادي الإسباني.

ومن بين ألقابه 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات لكأس العالم للأندية، و4 بطولات للدوري الإسباني.