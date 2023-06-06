شاهد فيديو.. بنزيمة ورئيس نادي الاتحاد السعودي في مدريد، هل تم الاتفاق؟

ظهر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ورئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي في العاصمة الإسبانية مدريد في مقطع فيديو نشره “تشيرينغيتو تي في” على حسابه في تويتر.
وكشف الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص بانتقالات اللاعبين أن بنزيمة وقع على عقد مع الاتحاد بطل الدوري السعودي حتى عام 2025.
وقال رومانو، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.
وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل نجمه الفرنسي ، بعد 14 عاما قضاها مع النادي الملكي وحقق فيها جميع الألقاب الممكنة، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي في بيان مطول، الذي نشره الموقع الرسمي للفريق، الأحد.
ووصف ريال مدريد فترة بنزيمة بأنها “لا تنسى”، واعتبر النجم الفرنسي “أحد أعظم أساطير الفريق”.
وكان ينزيمة انضم إلى ريال مدريد عام 2009، حيث حقق ـ25 لقبا، وهو رقم قياسي لأي لاعب في النادي الإسباني.
ومن بين ألقابه 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات لكأس العالم للأندية، و4 بطولات للدوري الإسباني.