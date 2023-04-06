فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على برشلونة برباعية نظيفة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ريال مدريد

قاد الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بكرة القدم، بتسجيله ثلاثية (هاتريك) في مرمى غريمه التقليدي برشلونة في المباراة التي انتهت 4-0 ضمن إياب الدور نضف النهائي من المسابقة، ليحسم الكلاسيكو الرابع لصالح الملكي.

وسجل بنزيمة أهدافه في الدقائق (50 و58 من ركلة جزاء و81) بعدما كان البرازيلي فينيسيوس جيونيور قد افتتح أهداق النادي الملكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وكان برشلونة فاز بهدف دون مقابل على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب دور الأربعة.

ويلعب ريال مدريد في النهائي مع أساسونا المتأهل بدوره على حساب أتلتيك بلباو بعد تعادلهما 1-1 أمس في إياب نصف النهائي الاخر، علما أن مباراة الذهاب انتهت 1-0 لأساسونا.

ويعود ريال مدريد لنهائي كأس ملك إسبانيا لأول مرة بعد أن غاب عنه منذ موسم 2013-2014.

وهذا هو الهاتريك الأول الذي يسجله بنزيمة في شباك برشلونة خلال مسيرته كما أنّه الهاتريك الثاني له هذا الأسبوع بعدما سجّل ثلاثية اخرى في مرمى ريال بلد الوليد في الدوري الأحد الفائت.

كما أنه أول فوز لريال مدريد على برشلونة بعد ثلاث خسائر ضمن الكلاسيكو الذي خاضاه هذا الموسم.

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