بنزيمة يرحل عن ريال مدريد والاتحاد يؤكد التعاقد معه (تحديث)

أكدت قناة الإخبارية السعودية نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم، توصل لاتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في عقد لمدة موسمين، وذلك بعد وقت قصير من إعلان نادي ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك الفريق بنهاية الموسم.

وأكّدت القناة السعودية الرسمية أنّ “نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيمة للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين”.

وتستهدف المملكة الخليجية الثرية التي تشهد انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً البناء على دوري قوي يجتذب أنظار العالم، ويُتوقع أن يستقطب أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإضافة لعدد من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

صفقة قياسية لبنزيمة

وذكرت القناة أنّ رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع النجم الفرنسي في صفقة انتقال قياسية.

وتوج الاتحاد ومقره في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي للمرة الاولى منذ عام 2009 بعد سباق قوي مع النصر الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويأمل الاتحاد في ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022، للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية.

وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق الأحد أن بنزيمة سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.

وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو “اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا”.

وربطت وسائل إعلام إسبانية بنزيمة منذ أيام عدة بالانتقال الى المملكة العربية السعودية حيث تلقى عرضا مغريا لإنهاء مسيرته الاحترافية.

وحقق الاتحاد هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو وهجوم ضارب مؤلف من المغربي عبد الرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو، نتائج مميزة، فأحرز لقب الدوري بالإضافة إلى الكأس السوبر.

ومطلع الشهر الماضي، أكّد مصدر لوكالة فرانس برس أنّ ميسي سيلعب في الدوري السعودي العام المقبل.

وأوضح المصدر “الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي وأيضًا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد”.

وذكرت صحيفة “آس” (AS) أن بنزيمة توصل إلى اتفاق للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي وتوقيع عقد يمتد عامين سيحصل خلالهما على مبلغ 200 مليون يورو معفاة من الضرائب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في نادي الاتحاد قوله إن مفاوضات متقدمة تُجرى بين النادي واللاعب، ولم تتبق سوى بعض التفاصيل لحسم الصفقة بشكل رسمي، موضحة أن العقد سيمتد موسمين.

وحسب “آس”، فإن بنزيمة تواصل مع زميله السابق في ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لسؤاله عن الدوري السعودي وطبيعة الحياة في المملكة.

خاض بنزيمة 647 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 353 هدفا، وقدم 165 تمريرة حاسمة.

وحصد بنزيمة مع ريال مدريد 25 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات.