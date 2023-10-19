بنزيمة يخطط لمقاضاة وزير فرنسي

ندد هوبير فيجييه محامي المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة الخميس، بالاتهامات “غير المعقولة” التي وجهها جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي حول أن نجم ريال مدريد السابق على صلات “سيئة السمعة” مع جماعة الإخوان المسلمين.

واستهدف دارمانان لاعب نادي الاتحاد السعودي بعد أن نشر الأحد على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) رسالة دعم لسكان غزة.

وقال بنزيمة “كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال”.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

وأوضح الوزير أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيمة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية ولدت في مصر حيث تعتبر “إرهابية”.

وقال دارمانان على قناة “سي نيوز” مثيرا عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي: “كريم بنزيمة لديه علاقة، كما نعلم جميعاً، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان المسلمين”.

ولم يتفاعل اللعب الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022 والمتمسك بعقيدته الإسلامية، بشكل مباشر لكنه ترك محاميه يتولى المهمة.

ورد فيجييه الخميس على إذاعة “أر إم سي”، مهدداً بتقديم شكوى ضد الوزير وقال: “كريم بنزيمة ليس له أي علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد”.

كما اعتبر المحامي بأنه “من غير المنطقي” أن يكون وزير الداخلية “قادراً على الإدلاء بمثل هذه التعليقات، من الواضح، دون أي تحقق”.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أشار مصدر مقرب من الوزير إلى “انجراف بطيء في مواقف كريم بنزيمة نحو إسلام متشدد وصارم، وهو ما يميز أيديولوجية الإخوان المسلمين”.

وفي حديثها لموقع “آر إم سي” الفرنسي الرياضي، ذكرت مصادر في الوزارة “حالات عدة تورط فيها بنزيمة”، مثل:

رفضه غناء النشيد الوطني الفرنسي في المباريات مع المنتخب الوطني

قيامه بالدعوة للإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي

صورة بجوار نور الدين مأمون الذي تم التحقيق معه في سياق مقتل البروفيسور صموئيل باتي، الذي قُطع رأسه عام 2020 على يد رجل من أصل شيشاني