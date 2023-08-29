فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بنزيمة يخضع لفحوصات طبية لتشخيص حالته

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كريم بنزيمة

أعلن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، أن نجمه الفرنسي كريم بنزيمة سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتشخيص حالته بشكل دقيق وتحديد العلاج اللازم ومعرفة الفترة التي سيغيب فيها عن الملاعب.

وقال الاتحاد في بيان رسمي له عبر حسابه على منصة “إكس”: “غادر قائد الفريق الأول كرة القدم اللاعب كريم بنزيمة شوط المباراة الأول أمام فريق الوحدة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين بعد تعرضه لإصابة عضلية”.

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وأضاف الاتحاد: “سيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتشخيص الإصابة بشكل دقيق لتحديد العلاج اللازم”.

وحقق نادي الاتحاد فوزاً ثميناً على حساب نظيره الوحدة بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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