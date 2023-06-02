بنزيمة يترك الباب مفتوحاً أمام التجديد مع ريال مدريد أو المغادرة

لم يمنح المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة موافقته النهائية للانضمام إلى نادي الاتحاد، رغم “الخط المفتوح” بين بطل الدوري السعودي لكرة القدم وهدّاف ريال مدريد الإسباني، بحسب ما قال مصدر في نادي مدينة جدّة لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر داخل النادي المتوّج أخيراً بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2009 “هناك خط مفاوضات مفتوح مع بنزيمة، لكن حتى الآن لم يمنح بنزيمة مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق بداية من الموسم المقبل”.

ويأمل الاتحاد في ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022، للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية.

وحقق الاتحاد هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو وهجوم ضارب مؤلف من المغربي عبد الرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو، نتائج مميزة، فأحرز لقب الدوري بالإضافة إلى الكأس السوبر.

من جهته، ترك هداف ريال مدريد الإسباني الخميس الباب مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات حول مستقبله، بقوله خلال حفل تكريم أقامته صحيفة “ماركا” الرياضية على شرفه “لماذا التحدّث عن مستقبلي. أنا في مدريد. الذين يتحدثون (بشأن انتقاله) هم على الانترنت، والانترنت ليس الحقيقة”.

وينتهي عقد بنزيمة (35 عاماً) مع ريال مدريد في 30 حزيران/يونيو، لكنه يستطيع تمديد عقده بقرار منه لموسم اضافي سيكون الخامس عشر له في صفوف الفريق الملكي، بفضل الكرة الذهبية الحاصل عليها العام الماضي وذلك بموجب بند في عقده الأصلي.

وذكرت الصحف الإسبانية ان بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه الى الدوري المحلي حيث يلعب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

وأضاف بنزيمة الذي أحرز 25 لقباً في صفوف ريال مدريد الذي خسر لقب الدوري هذا الموسم لغريمه برشلونة “في الوقت الحالي أنا هنا، لدي تدريب غدا (الجمعة) والأحد نخوض مباراة وانا استمتع بتواجدي هنا كل يوم”.

بنزيمة: “استمتع مثل الأطفال”

أردف بنزيمة الذي يحمل ألوان ريال منذ 2009 وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات “أنا فخور جداً بعملي واستمتع بكل تمرين، بكل مباراة. هذا هو الأهم” الاستمتاع. عندما أذهب إلى فالديبيباس (مركز تمرين ريال في ضواحي مدريد)، فهذا ليس عملاً بالنسبة الي. وعندما يحين الوقت سأقول +هذا يكفي+”.

تابع اللاعب الدولي السابق الذي ابعدته الاصابة عن مونديال قطر 2022 حيث حلّت بلاده في المركز الثاني وراء الأرجنتين “استمتع بكرة القدم مثل الأطفال. في رأسي ما زلت طفلاً”.

أضاف أمام مجموعة من الأطفال ارتدت قمصان ليون الفرنسي فريقه السابق وريال مدريد “أعرف كيف اسجّل الأهداف، لكن ما أحبّه في كرة القدم هو ما أجيد القيام به في أرض الملعب: التحركات، التمريرات.. في مركزي، أحاول القيام بأمور لا نراها عند مهاجمين آخرين”.

شرح اللاعب الذي يقتدي بالمهاجم البرازيلي السابق رونالدو نجم ريال مدريد السابق “لم يكن هدافاً فقط، كان يقوم بالخدع، التمريرات…”.