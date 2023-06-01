بنزيمة سأل رونالدو عن الدوري السعودي والحياة في المملكة

كشفت صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية أن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني تواصل مع زميله السابق في الفريق الملكي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي لسؤاله عن الدوري السعودي والحياة في المملكة.

ولعب بنزيمة إلى جانب رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2018، قبل رحيل الأخير إلى يوفنتوس الإيطالي.

وارتبط اسم بنزيمة بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصاً بعدما تلقى عرضاً مغرياً من نادي الاتحاد الذي توّج مؤخرا بلقب البطولة المحلية.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق بين الاتحاد وبنزيمة بات قريباً، ويتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويرتبط قائد المرينغي مع الفريق بعقد ينتهي مع ختام الموسم الجاري مع نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وأشارت “آس ” إلى أن النجم الفرنسي تلقى عرضاً لمدة موسمين من النادي السعودي بقيمة 428 مليون دولار، وأشارت أن العرض سيشمل مهمة التحول إلى سفير للترويج للمملكة العربية السعودية في مهمتها نحو استضافة بطولة كأس العالم عام 2030.

من جانب اخر، سيغيب بنزيمة عن أخر مباراة لريال مدريد في الدوري هذا الموسم أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد، وذلك بعد حصوله على خمس غرز في قدمه اليمنى بعد إصابة تعرض لها أمام رايو فاليكانو الأربعاء الماضي.

يذكر أن بنزيمة البالغ من العمر 35 عاماً أنضم لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2009، قادما من فريق ليون الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها حينها 35 مليون يورو، وخاض 647 مباراة بقميص “لوس بلانكوس” في مختلف المسابقات، وسجل 354 هدفاً.

وكان أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة قد اثار التكهنات عند سؤاله حول امكانية التعاقد مع اللاعب الفرنسي خلال حوار مع برنامج “صدى الملاعب” عبر قناة “MBC”، بقوله: “نقول إن شاء الله”.