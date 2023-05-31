بنزيمة تلقى عرضاً مغرياً من اتحاد جدة

ذكرت تقارير صحافية أن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم تلقى عرضاً مغرياً للانضمام إلى ناد في المملكة العربية السعودية.

ويرتبط قائد المرينغي مع الفريق بعقد ينتهي مع نهاية الموسم الجاري في نهاية حزيران/يونيو المقبل، لكن صحيفة “ليكيب” الفرنسية أكدت أن الطرفين توصلا لاتفاق شفهي بشأن تجديد العقد لعام اضافي حتى صيف 2024.

وذكرت صحيفة “آس سبورت” الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضاً لمدة موسمين مع ناد سعودي دون الكشف عن اسمه بقيمة 428 مليون دولار، وأشارت أن العرض سيشمل مهمة التحول إلى سفير للترويج للمملكة العربية السعودية في مهمتها نحو استضافة بطولة كأس العالم عام 2030.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية إن نادي اتحاد جدة الذي توج مؤخرا بلقب الدوري السعودي دخل في مفاوضات فعلية من أجل الحصول على خدمات بنزيمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وإنه قدم له عرضاً ضخماً.

ولم تفصح “ريليفو” عن قيمة العرض الذي تقدم به بطل الدوري السعودي للنجم الفرنسي إذ اكتفت بالإشارة إلى أنه عرض مغر.

وكان أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة قد اثار التكهنات حول امكانية التعاقد مع بنزيمة خلال حوار مع برنامج “صدى الملاعب” عبر قناة “MBC”، إذ أجاب على تساؤل “يقولون بنزيمة عندكم”، ليرد عليه كعكي: “نقول إن شاء الله”.

في المقابل نقل موقع “ذا أتليتيك” عن أحد زملاء بنزيمة المقربين في ريال مدريد دون الافصاح عن اسمه أن العرض الضخم يصل إلى 200 مليون يورو لمدة موسمين.

بنزيمة يفكر بالخطوة المقبلة

وقال مصدر اخر للموقع نفسه إن كريم ذكر له لأول مرة تلقيه عرضا ضخما من السعودية قبل قرابة أسبوعين. وإنه ما زال يفكر بالخطوة التي سيقدم عليها ما إذا كان سيبقى أو يرحل.

وقال مصدر لموقع “ESPN” إن بنزيمة يريد البقاء في برنابيو ، حيث أمضى السنوات الـ 11 الماضية، ولكن هناك احتمال أن ينضم إلى زميله السابق في مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرياض.

وبحسب المصدر كان بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية 2022 قد توصل لاتفاق مع النادي الملكي في وقت سابق من هذا الشهر لتجديد عقده لمدة عام آخر. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت عدة متغيرات ما أفشل الصفقة وهو ما جعله يدرس العرض السعودي بجدية.

من جانب اخر، سيغيب بنزيمة عن أخر مباراة لريال مدريد في الدوري هذا الموسم أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد، وذلك بعد حصوله على خمس غرز في قدمه اليمنى بعد إصابة تعرض لها أمام رايو فاليكانو الأربعاء الماضي.

يذكر أن بنزيمة البالغ من العمر 35 عاماً أنضم لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2009، قادما من فريق ليون الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها حينها 35 مليون يورو، وخاض 647 مباراة بقميص “لوس بلانكوس” في مختلف المسابقات، وسجل 354 هدفاً.

وتحاول الأندية المشاركة في الدوري السعودي لاستقطاب العديد من الأسماء الكبيرة من بعد استقدام رونالدو، ويتقدم هؤلاء اللاعبين الموجودين تحت المجهر أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، ونجمي برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.